2,2 milyar dolar ülkede kalacak

Rönesans Holding, Cezayir’in milli enerji şirketi Sonatrach ortaklığıyla Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde, 1,2 milyar dolar yatırımla polipropilen üretim tesisi kuracak. Rönesans Holding ile Cezayir’in milli enerji şirketi Sonatrach ortaklığıyla hayata geçirilecek “Polipropilen Üretim Tesisi”nin imza töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılımıyla Çırağan Sarayı’nda düzenlendi.

Ortaklık anlaşmasını, Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak ve Sonatrach Üst Yöneticisi (CEO) Abdelmoumen Ould Kaddour imzaladı.

Master plan tamam

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde kurulacak petrokimya tesisleri için yerli ve yabancı yatırımcılarla görüşmelerinin tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde masterplan çalışmalarını tamamladıklarını dile getirdi.

Bin 341 hektar alanda kurulacak olan Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi; boru hatlarına, termik santrallere ve yumurtalık serbest bölgesine komşu olması sebebiyle stratejik bir konuma sahip olduğunu ifade eden Bakan Varank, bölgedeki tüm parsellerin yatırımcılara tahsis edilmesiyle yıllık 1 milyar dolarlık katma değer üretilebileceğini söyledi.

Propan gazı temin edecek

Varank, Rönesans Holding ve Sonatrach arasında yıllık 450 bin ton kapasiteli polipropilen üretim tesisinin yatırım ortaklık sözleşmesi imzalanacağını, bu sözleşmeyle Cezayir devleti petro-gaz şirketi Sonatrach’ın kurulacak tesise, dolayısıyla ülkeye 15 yıl süreyle propan gazı temin edeceğini söyledi.

Yatırımla birlikte yıllık 2,1 milyon tonluk polipropilen ithalatının yüzde 25’inin karşılanacağını ve ithalata ödenen 2,2 milyar doların ülkede kalacağını kaydeden Varank, şu değerlendirmelerde bulundu: “Doğrudan ve dolaylı 2 bin vatandaşımıza yeni istihdam imkanı sağlayacak ve 1,2 milyar dolar yatırım bedeline sahip bu entegre tesisin yapım süreci inşallah 2019 yılında başlayacak ve 2023 yılında üretime geçmesi planlanıyor. Atılan bu önemli adım, hem ekonomiye olan güveni hem de ülkemizin sunduğu benzersiz fırsatları göstermesi açısından ciddi bir örnek teşkil ediyor.”

Cari açığa 450-500 milyon $’lık katkı

İmza töreninde konuşan Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, şunları söyledi: “Plastik hammaddesi olarak kullanılan polipropilen, ülkemizde hâlâ ithal edilen kalemler arasında bulunuyor. Her yıl 2,2 milyon ton polipropilen, 2,6 milyon ton polietilen ve yine 1,5 milyon ton PVC ithalatı yapıyoruz. Dünya tüketiminin yüzde 3-4’ünü Türkiye ithal ediyor ve ihtiyacının yüzde 90’ını ithalatla karşılıyor. Türkiye şimdi çok hızlı adımlarla bu açığı kapatmak için yola çıktı. Büyük adımlarla ilerliyoruz. Bu yatırımla Türkiye’nin cari açığının azaltılmasına her yıl 450-500 milyon dolar arasında katkı yapmayı hedefliyoruz. Üretim tesisi inşaat aşamasında 2 bin-2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak. 2019 yılında inşaatına başlayacağımız üretim tesisini, 36 ay gibi bir süre içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Yatırım tutarının ise 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Ülkemiz için de önemli bir tarih olan 2023’te resmi olarak faaliyete başlayacağız. Polipropilen Üretim Tesisi o tarihten itibaren, başta Adana Bölgesi olmak üzere 500-600 kişiye istihdam sağlayacak.”

Derin tarihi ve ekonomik bağlar var

Sonatrach CEO’su A. Ould Kaddour da bu yatırımın iki ülke arasında sinerji oluşturacağını belirterek, “Türkiye ile Cezayir arasında çok derin ve tarihi bağlar var. Bunun yanı sıra güçlü ekonomik bağlarımız da bulunuyor. Bugüne kadar birçok yatırımı birlikte hayata geçirdik. Rönesans Holding ortaklığıyla kuracağımız polipropilen üretim tesisinin de bu güçlü bağlara katkıda bulunacağı ve sinerji oluşturacağına inanıyorum” diye konuştu.