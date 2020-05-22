22 Mayıs koronavirüs bilançosu açıklandı! Bakan Koca kritik detayı duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Mayıs koronavirüs bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Türkiye'de son yirmi dört saatte 27 kişi hayatını keybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, giderek azalan koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 276'ye yükseldi.
Bakan Koca, 22 Mayıs koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Artan test sayısına rağmen YENİ VAKA SAYISI 1.000'İN ALTINDA. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe'' ifadelerini kullandı.