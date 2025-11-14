  • İSTANBUL
Gündem 22 kaçak göçmen daha yakalandı
Gündem

22 kaçak göçmen daha yakalandı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
22 kaçak göçmen daha yakalandı

Muğla’nın Datça açıklarında durdurulan bir yelkenli teknede 22 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Datça açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekiplerince içerisinde düzensiz göçmen olabileceği değerlendirilen seyir halindeki yelkenli tekne durduruldu.

 

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde teknede 5'i çocuk 22 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

 

Gözaltındaki şüpheli ise işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

