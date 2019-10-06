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22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 22 pilot şehirde ‘Ekolojik Koridorlar’ projesini hayata geçireceklerini açıkladı.

06 Ekim 2019 Pazar 10:35
22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, doğal yapıyı korumak ve biyolojik çeşitliliğin devamlılığını sağlamak için ‘Ekolojik Koridorlar’ projesini hayata geçireceklerini duyurdu. Proje için Orta Karadeniz ve Orta Anadolu’da bulunan 22 şehrin pilot olarak seçildiğini dile getiren Kurum, bu illerin Samsun, Sinop, Kastamonu, Karabük, Çorum, Kırıkkale, Çankırı, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik, Isparta, Bolu, Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat ile Sivas’tan oluştuğunu açıkladı.

Projeyi uzmanlar yürütecek

Kurum, ‘Ekolojik Koridorlar’ projesi için akademisyenlerin ve uzmanların seferber olduğunu aktararak, şunları söyledi: “Ekosisteme destek verecek, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine katkı sağlayacak alanları ülke geneline yaymayı hedefliyoruz. Ekolojik sürekliliği, ekosistem bütünlüğünü ve biyolojik çeşitliliği korumak için kolları sıvıyoruz. Alt ekosistemler arasında sürdürülebilir, sağlıklı bağlantılar oluşturmak için çalışmalara başlıyoruz.

Millet bahçeleriyle birleşecek

Oluşturulacak ekolojik koridorların bir ayağının da millet bahçeleri olacağını vurgulayan Kurum, “Ankara’da Eymir Gölü Havzası ile İmrahor Vadisi arasında İstanbul’da ise Beykoz Ormanları ile ilçenin kuzey kesimi arasında birbirine bağlantılı alanlar belirlenecek. Belirlemelerin ardından bu alanların korunarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için tescil ve ilan çalışmaları yürütülecek” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 10:35
  1. Karabük
  2. Kırıkkale
  3. Aksaray
  4. Yozgat
  5. Sivas
  6. Sinop
  7. Samsun
  8. Niğde
  9. Nevşehir
  10. Kütahya
  11. Konya
  12. Kırşehir
  13. Kayseri
  14. Kastamonu
  15. İstanbul
  16. Isparta
  17. Eskişehir
  18. Çorum
  19. Çankırı
  20. Bolu
  21. Bilecik
  22. Ankara
  23. Afyon
  24. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  25. Ekolojik Koridorlar
  26. Orta Karadeniz
  27. Orta Anadolu
  28. Eymir Gölü Havzası
  29. İmrahor Vadisi
  30. Beykoz Ormanları

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