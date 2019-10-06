22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, doğal yapıyı korumak ve biyolojik çeşitliliğin devamlılığını sağlamak için ‘Ekolojik Koridorlar’ projesini hayata geçireceklerini duyurdu. Proje için Orta Karadeniz ve Orta Anadolu’da bulunan 22 şehrin pilot olarak seçildiğini dile getiren Kurum, bu illerin Samsun, Sinop, Kastamonu, Karabük, Çorum, Kırıkkale, Çankırı, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik, Isparta, Bolu, Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat ile Sivas’tan oluştuğunu açıkladı.

Projeyi uzmanlar yürütecek

Kurum, ‘Ekolojik Koridorlar’ projesi için akademisyenlerin ve uzmanların seferber olduğunu aktararak, şunları söyledi: “Ekosisteme destek verecek, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine katkı sağlayacak alanları ülke geneline yaymayı hedefliyoruz. Ekolojik sürekliliği, ekosistem bütünlüğünü ve biyolojik çeşitliliği korumak için kolları sıvıyoruz. Alt ekosistemler arasında sürdürülebilir, sağlıklı bağlantılar oluşturmak için çalışmalara başlıyoruz.”

Millet bahçeleriyle birleşecek

Oluşturulacak ekolojik koridorların bir ayağının da millet bahçeleri olacağını vurgulayan Kurum, “Ankara’da Eymir Gölü Havzası ile İmrahor Vadisi arasında İstanbul’da ise Beykoz Ormanları ile ilçenin kuzey kesimi arasında birbirine bağlantılı alanlar belirlenecek. Belirlemelerin ardından bu alanların korunarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için tescil ve ilan çalışmaları yürütülecek” şeklinde konuştu.