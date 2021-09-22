22 Eylül koronavirü tablosu | Bugün kaç kişi koronadan öldü?
22 Eylül korona vaka sayısı | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Eylül Çarşamba gününe ait verileri paylaştı. Peki, bugün kaç korona vakası var? Güncel korona vaka sayısı kaç?
Koronavirüs salgınında bir yılı aşkın süre geride kaldı. Sağlık Bakanlığı 22 Eylül 2021’e ait verileri paylaştı. Peki, bugün kaç vaka var?
22 Eylül koronavirü tablosu | Bugün kaç kişi koronadan öldü?
22 Eylül 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. 28.168 yeni vaka varken 242 kişi yaşamını yitirdi. Verilerin açıklanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Türkiye genelinde, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız %68,91. Sadece 7 ilde bu oran %75’in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa %42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Covid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım” dedi.