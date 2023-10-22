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İSLAM 22 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

22 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-10-22 06:52:00 -
22 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (22 Ekim 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



وَالَّذٖينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَٓاءُ بَعْضٍؕ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبٖيرٌؕ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"İnkâr edenler de birbirlerinin yakın ve yardımcılarıdır.

 İlişkilerinizi böyle kurmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozulma olur."

(Enfâl Suresi - 73)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Medine dönemi sosyal yapısında görüldüğü şekliyle velâyet ilişkisinin dine bağlı olarak yürümesi müslüman olmayan topluluklar için de geçerlidir; yani onlar da kendi dinlerine mensup olanlara öncelik verirler, birbirlerini korurlar, aralarında yardımlaşırlar. İnsan tabiatına ve sosyal realiteye uygun bulunan bu kural değiştirilir de, dini farklı olan kimselerle velâyet ilişkisi kurulursa, âyette bundan iki kötü sonuç doğacağı bildirilmektedir:

Fitne ve fesat. Fitne birey ve toplumun dinî ve ahlâkî hayatının bozulması, kirlenmesi, değişmesi tehlikesidir. Fesat ise din birliğine dayalı dayanışma düzeninin değişmesi, dinleri farklı kimselerle –onlara, yukarıda açıklanan çerçevede velâyet yetkisi vererek– yardımlaşan grupların ortaya çıkması sonucu sosyal düzenin bozulması, asayişin sarsılması, hatta iç karışıklıkların çıkmasıdır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 712-713

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)




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