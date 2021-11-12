22 bin 335 Jandarmadan eş zamanlı denetim

YENİ AKİT ANKARA

Ülke genelinde müşterek ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması sonucunu Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

22 bin 335 personelin katıldığı Türkiye Huzur ve Güven Uygulamasında 260 bin 767 şahısın sorgulandığı 685 şahıs da yakalandı. 23 şahıs gözaltına alınırken, 14 kayıp yetişkin çocuk bulundu. 102 bin 614 araç kontrol edilirken, 161 araç yakalandı. Kovit-19 kapsamında kişiye adli ve idari işlem yapıldı. 24 AVM’de kontrol edildi.

12 bin 81 umuma açık iş yeri denetlenirken, 5 bin 69 metruk bina ve devre mülk/ devre tatil sektörü denetlendi. 3 bin 230 park ve bahçe denetlenirken, 6 bin 406 okul/ kurs çevresi kontrol edildi. 8 adet tabanca kurusıkı, 2 bin 189 mermi fişek, 6 adet av tüfeği, 8 gram eroin, 4 kg 988 gram esrar, 19 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza, 199 adet tarihi eser, 6 lt sahte içki, 975 paket kaçak sigara, 720 adet oyun eğlence amaçlı proteknik malzeme ve 97 adet açık sigara ele geçirildi.