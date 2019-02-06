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22. Avrasya Ekonomi Zirvesi

İHKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jale Tunçel:- "Geçen yıl 17,6 milyar dolarla 2014'ten sonra ihracatta ikinci en yüksek değere ulaştık. Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı olarak ülkemize 15,8 milyar dolar net döviz kazandırdık"- "2019'a da öyle başladık. Ocak ayını 1,4 milyar ihracatla kapattık. 2018'in ocak ayı ile hemen hemen aynı düzeydeyiz. Brexit ve en büyük pazarımız AB ekonomilerindeki daralma bu yıl bizi zorlayacak. Bu yıl yüzde 7-8’lik ihracat artışını kendimize hedef koyduk"

06 Şubat 2019 Çarşamba 15:42
22. Avrasya Ekonomi Zirvesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jale Tunçel, geçen yıl 17,6 milyar dolarla 2014'ten sonra ihracatta ikinci en yüksek değere ulaştıklarını belirterek, " Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı olarak ülkemize 15,8 milyar dolar net döviz kazandırdık." dedi.

Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen "22. Avrasya Ekonomi Zirvesi", TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Başkanı Marinko Cavara ve Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un katılımıyla başladı.

Tunçel, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin küresel ölçekte bir markası olan etkinliğin, ülkenin ve sivil toplumun prestij organizasyonu olduğunu söyledi.

İHKİB'in Türkiye ekonomisi için stratejik öneme sahip hazır giyim sektörünün amiral gemisi olduğunu dile getiren Tunçel, sektörel derneklerle ve akademi dünyası ile el ele verip, ortak akılla moda endüstrisinin rotasını belirlediklerini, geleceği yıllar önceden kurguladıklarını anlattı.

Tunçel, hazır giyim endüstrisinin Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, 81 ilde 34 bin işletme ile üretim yaptıklarını, 2018 Ekim'de 515 bin 600 kayıtlı çalışana ulaşarak kendi rekorlarını kırdıklarını bildirdi.

Geçen yıl 17,6 milyar dolarla 2014'ten sonra ihracatta ikinci en yüksek değere ulaştıklarını aktaran Tunçel, "Ülkemize 15,8 milyar dolar net döviz kazandırdık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı olarak. Bizim gibi iki sektör daha olsa Türkiye'nin cari açık problemi kalmaz, üstelik işsizliği de çözeriz." diye konuştu.

Tunçel, Türkiye'nin ihracatta ortalama birim fiyatı 1,4 dolarken kendilerinin sektör olarak 15 dolar ortalamayı yakaladıklarını belirterek, "Hedefimiz çok büyük. Orta vadede Türkiye'yi dünyanın üçüncü büyük hazır giyim tedarikçisi yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 10 ay önce devraldıklarında hazırladıkları 4 yıllık "Dört Dörtlük Plan" başlıklı yol haritalarından bahseden Tunçel, küresel ölçekte en az 5 Tük hazır giyim markası hedeflediklerini vurguladı.


- "Hazırladığımız planla ihracatımızı ikiye katlayacağız"


Tunçel, ihracatta ortalama kilogram birim fiyatını 30 dolara, markalı ihracatı yüzde 10'dan yüzde 25'e, yüksek tasarımlı ürün ihracatını yüzde 5'e çıkaracaklarını bildirdi. Bu planlarındaki hedefleri gerçekleştirebilmeleri halinde ihracatlarını en az 16 milyar dolar artıracaklarını dile getiren Tunçel, böylece bugünkü ihracatlarının ikiye katlanacağını anlattı.

Tunçel, her yıl asgari yüzde 10 ihracat artışı hedefi ile seneye başladıklarını kaydederek, "2019'a da öyle başladık. Ocak ayını 1,4 milyar ihracatla kapattık. 2018'in ocak ayı ile hemen hemen aynı düzeydeyiz. Brexit ve en büyük pazarımız AB ekonomilerindeki daralma bu yıl bizi zorlayacak. Bu yıl yüzde 7-8’lik ihracat artışını kendimize hedef olarak koyduk." dedi.

Tüm zorluklara rağmen stratejik hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Tunçel, ortak akıl ve sektörel dayanışma ile güçlüklerin üstesinden geleceklerini sözlerine ekledi.


- "Zirve kendimizi anlatmak için uluslararası bir platform"


Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Akkan Suver de zirveyi, 22 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, etkinliğin artık gelenekselleştiğini söyledi.

Zirvenin Türkiye için bugünün şartları içerisinde bir fırsat sunduğunu dile getiren Suver, özellikle Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadelenin anlatılması için bu zirvenin uygun bir platform olduğunu anlattı.

Suver, Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleden bahsederek, ayrıca Karadeniz ve Akdeniz'de yapılması istenen oldubittiye izin verilmeyeceğini bildirdi.

Vakıf olarak AB'yi her zaman savunduklarını dile getiren Suver, AB'yi istikrar, refah ve barış kültürü olarak gördüklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 15:42
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