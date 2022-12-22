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Tarih 22 Aralık 1973: Yazar Raif Karadağ'ın vefatı
Tarih

22 Aralık 1973: Yazar Raif Karadağ'ın vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün, Yazar Raif Karadağ'ı hayırla yâd ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 08:28:00 -
22 Aralık 1973: Yazar Raif Karadağ'ın vefatı

Raif Karadağ, 28 Nisan 1920, Yanya’da doğdu. Babası Yanya eşrafından Süleyman Bey’dir. Lozan Anlaşması gereğince 1924 yılında Türkiye’ye gelen Süleyman Bey ailesi, İstanbul’da Pendik’e yerleşti. O zaman henüz dört yaşında olan Karadağ, daha sonra Pendik İlkokulunu bitirdi. Sonra Kadıköy Ortaokulundan mezun oldu. Gazetecilik yapmaya başlayarak, 1952 yılında Büyük Doğu gazetesinde yazmaya başladı.

Daha sonra Son Havadis, Tercüman ve Bizim Anadolu gazeteleri ile bazı dergilerde yazıları yayınlandı. Özellikle Petrol Fırtınası adlı eseriyle dikkat çekti. Ankara’nın ‘milli görev’ diyerek Musul’a gönderdiği Raif Karadağ, 5 yıl sonra geri döndü.

Biriktirdiği belgeleri Cumhurbaşkanı’na sunacağı gün öldürüldü. Bir gün önce “Burada ne Irak kalacak ne de başka ülke. Hepsini tarihten silecekler” demişti. Cumhurbaşkanı’na Türkiye’nin Musul’daki haklarına ilişkin rapor sunacağı gün bir otel odasında ölü bulundu.

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