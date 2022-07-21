21.07.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَاۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِياًّۚ



ثُمَّ نُنَجِّي الَّذٖينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمٖينَ فٖيهَا جِثِياًّ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"İçinizden, oraya (cehenneme) varmayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür."



"Sonra biz kötülükten sakınanları (cehennemden) esirgeriz; zalimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız."

(Meryem Suresi, 71-72) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

“İçinizden, oraya (cehenneme) varmayacak hiçbir kimse yoktur” meâlindeki 71. âyette geçen cümle ile devamı üç türlü yorumlanabilir:

a) Bunlardan maksat sırattan geçenlerdir. Mümin olsun kâfir olsun bütün insanlar aynı zamanda cehennemin üstünde kurulmuş olan sırattan geçmek zorunda oldukları için oraya uğramış olurlar. Ancak 72. âyete göre “kötülükten sakınanlar” cehennemden esirgenirken “zalimler diz üstü çökmüş olarak” orada bırakılacaktır. b) Maksat kâfirlerdir ve bunlar cehenneme gireceklerdir. c) Potansiyel olarak her insan ameline göre cennete olduğu kadar cehenneme de girebilecek durumdadır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 612-613





(Cennet/cehennem resimleri temsilidir.)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)



“Size cennetlikleri bildireyim mi?



Onlar hem zayıf oldukları hem de halk tarafından zayıf görüldükleri için kimsenin önemsemediği ve fakat şöyle olacak diye yemin etseler, isteklerini Allah’ın gerçekleştireceği kimselerdir.”



“Size cehennemliklerin kimler olduğunu söyleyeyim mi?



Katı kalbli, kaba, cimri ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.”



(Buhârî, Eymân 9, Edeb 61; Müslim, Cennet 47)