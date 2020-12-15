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Dünya 2100 yılında dünya nüfusu bakın ne oluyor!
Dünya

2100 yılında dünya nüfusu bakın ne oluyor!

World Index'in The Lancet isimli kuruluşun derlediği verilere göre 2100 yılında dünya nüfusunda yarı yarıya bir düşüş bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 13:17:00 - 2020-12-15 13:20:08
2100 yılında dünya nüfusu bakın ne oluyor!

Dünya nüfusu giderek artmaya devam ediyor. Şu anda 7.5 milyarı geçmiş durumda olan insan nüfusu 2100 yılına gelindiğinde tahminlere göre 16 milyara ulaşacak. Nüfus yoğunluğundaki dengesizlik bazı bölgelerde aşırı kalabalıklar dolayısıyla da beraberinde yoksuluk ve savaş riskini de getirecek. Öte yandan bugün bir buçuk milyar insanın yaşadığı Çin, 2100 yılına gelindiğinde nüfusunun yarısından fazlasını kaybedecek. Bunun nedeni doğurganlık hızının çok düşük olması ve uygulanan nüfus planlaması. Çin nüfus bakımında üçüncü sıraya düşerken Hindistan birinci , Afrika ülkesi Nijerya ise üçüncü olacak. İşte World Index'in The Lancet'ten derlediği verilere göre 2100 yılında dünyanın en kalabalık ülkeleri.

Dünya nüfusu hızla artıyor. Özellikle Afrika ülkelerinde artış hızı dünyanın geri kalanının epey üstünde. Yapılan araştırmalara göre 2100 yılına gelindiğinde dünyanın en kalabalık 10 ülkesinin Afrika kıtasında olacağına gösteriyor. Çin nüfusunun yarısını kaybederken yine aynı şekilde nüfusu düşmesine rağmen Hindistan zirvede yer alacak.

Hindistan'ın nüfus bakımından dünyanın en büyük ülkesi olacağı 2100 yılında gezegenin geri kalanı ne durumda olacak? İşte araştırma sonuçlarına göre bundan yıllar sonra dünyanın en kalabalık ülkeleri...

Hindistan: 2020 - 1,353 milyar/2100 - 1,09 milyar

Nijerya: 2020 - 195,9 milyon/ 2100 - 791 milyon

Çin: 2020 - 1,393 milyar/2100 - 732 milyon

ABD: 2020 - 328,2 milyon/2100 - 336 milyon

Pakistan: 2020 - 212 milyon/2100 - 248 milyon

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 2020 - 84 milyon/2100 - 246 milyon

Endonezya: 2020 - 267 milyon/2100 - 229 milyon

Etiyopya: 2020 - 84 milyon/2100 - 223 milyon

Mısır: 2020 - 98 milyon/2100 - 199 milyon

Tanzanya: 2020 - 56 milyon/2100 - 186 milyon

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