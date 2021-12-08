21. yüzyılın Türkiye'sinde sağlık skandalı! Doktor musunuz, katil mi?

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Kocaeli Devlet Hastanesi'nde görevli Sağlık-Sen Sendikası Kocaeli Devlet Hastanesi temsilcisi Ali Coşkun, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) öncülüğünde başlatılan "iş bırakma eylemi" sebebi ile hastaneye gelen bir hastaya bakmadı.

'Yaptığınız vatan hainliği'

Eylem sebebi ile yakınına bakmayan Ali Coşkun'a öfkelenen vatandaş, "Ne eylemiymiş? Burası hastane. Sizin yaptığınız vatan hainliği. Aldığınız maaşa ihanet ediyorsunuz." dedi.

'Olayların önüne arkasına bakmadan hedef gösteriyorlar'

Olay, sosyal medya ile bazı gazetelerde "doktora şiddet" başlığı ile servis edildi. Katıldığı canlı yayında, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde görevli Sağlık-Sen Sendikası Kocaeli Devlet Hastanesi temsilcisi Ali Coşkun'a tepki gösteren Hakan Ural, şunları söyledi:

"Adam hastaneye gitmiş. Doktor kollarını bağlamış duruyor. Sen bir yakınını; anneni, evladını hastaneye götürüyorsun. Doktor, 'Ben eylemdeyim' diyor. 'Oğlum ölüyor' diyorsun. O 'eylem' diyor.

"Adamın derdi, hastaneye gitmiş, acil bir hastası var ve sadece ona bakılsın istiyor. Ne yazıyorlar sonra? 'Adam hastaneye gitti, sağlıkçılara saldırdı."

Hakan Ural ve hasta yakını hedefte!