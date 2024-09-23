  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 21 yaşında traktör altında kalarak öldü
Yerel

21 yaşında traktör altında kalarak öldü

Yeniakit Publisher
2024-09-23 11:58:00 -
21 yaşında traktör altında kalarak öldü

Bolu’da yayladan dönüş yolunda kontrolden çıkan traktörün altında kalan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Beldesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ilıca Yaylası’ndan köyüne dönen Muhammed Can Dedeoğlu (21) yönetimindeki 14 BC 470 plakalı traktör, orman yolunda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan traktör, uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada traktörün altında kalan 21 yaşındaki genç, feci şekilde can verdi. Ailesinin bir süre haber alamadığı genç, yayla yolunda uçuruma devrilmiş vaziyette bulundu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dedeoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Mudurnu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Telefon dolandırıcılarına 750 bin TL kaptıran Amasyalı çiftçi, traktörünü satışa çıkardı
Telefon dolandırıcılarına 750 bin TL kaptıran Amasyalı çiftçi, traktörünü satışa çıkardı

Yerel

Telefon dolandırıcılarına 750 bin TL kaptıran Amasyalı çiftçi, traktörünü satışa çıkardı

Otomobil traktöre çarptı! 2 kişi ucuz kurtuldular
Otomobil traktöre çarptı! 2 kişi ucuz kurtuldular

Yerel

Otomobil traktöre çarptı! 2 kişi ucuz kurtuldular

Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Yerel

Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Traktör kasasının altında kaldı hayatını kaybetti
Traktör kasasının altında kaldı hayatını kaybetti

Yerel

Traktör kasasının altında kaldı hayatını kaybetti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23