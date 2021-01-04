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Spor 21 takım merakla bekliyordu! TFF'den flaş karar
Spor

21 takım merakla bekliyordu! TFF'den flaş karar

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 devre arası transfer döneminin harcama limitlerini kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 17:06:00 -
21 takım merakla bekliyordu! TFF'den flaş karar

TFF, 2020-21 Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitlerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 Sezonu İkinci Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitlerini açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in harcama limitleri aktarıldı. Listeye göre Beşiktaş 338.324.475 TL, Fenerbahçe 409.898.854 TL, Galatasaray 499.487.545 TL, Trabzonspor 205.479.935 TL, Başakşehir 279.588.816 TL harcama limitine sahip oldu.

İşte 2020-2021 Sezonu İkinci Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitleri tüm listesi:

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