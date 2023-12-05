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Gündem 21 kişinin öldüğü kazada tutuklu sanık kalmadı
Gündem

21 kişinin öldüğü kazada tutuklu sanık kalmadı

Yeniakit Publisher
2023-12-05 16:50:00 -
21 kişinin öldüğü kazada tutuklu sanık kalmadı

Kaza, 20 Ağustos 2022’de Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana gelmiş ve 1'i polis 21 kişi hayatını kaybetmişti.

 

MARDİN’in Derik ilçesinde, 2 TIR'ın neden olduğu, 1 polis memurunun şehit, 20 sivilin de hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davada, Umut Gündüz'ün ardından diğer TIR şoförü Yunus Şataflı da tahliye edildi. 
Kaza, 20 Ağustos 2022’de Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. Yunus Şataflı yönetimindeki, gübre taşıyan 73 SN 384 plakalı TIR, 2 araca ve yayalara çarpıp devrildi. Kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever (11) ile İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk (35) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de bölgede toplanıp, ekiplerin çalışmasını izlemeye başladı. Bu kazadan 33 dakika sonra yine gübre yüklü olan Umut Gündüz yönetimindeki 34 NMB 53 plakalı TIR, kaza yerindeki kalabalığın arasına daldı. Kalabalıktakiler sağa sola kaçışırken, TIR, çok sayıda kişiyi ezip, bir apartmana çarparak durdu. Bu kazada da olaya müdahale edenler arasındaki polis memuru Yahya Ergin (33) şehit oldu, Bessi Bağlayan (57), İrfan Aktaş (45), Mülkiye Acar (56), Ünal Ekinci (24), Baran Açan (28), Hamit Akkoyun (82), Ahmet Aktay (30), Sıtti Abul (84), Fesih Dağ (61), Velat Dağ (45), Kemal Dağ (60), Hatip Denk (66), Necla Arda (27), İsa Ayebe (42), Baver Babur (17), Nofa Çelik (84) yaşamını yitirdi. Her iki kazada yaralanan 6'sı ağır 26 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar oluştu. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförleri Umut Gündüz ile Yunus Şataflı, tutuklandı. Kaza ile ilgili görülen davanın 20 Haziran’daki duruşmasında, 2’nci kazaya neden olan tutuklu şoförlerden Umut Gündüz, tahliye edildi.
TUTUKLU SANIK KALMADI
Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4’üncü duruşmasına tutuklu sanık Yunus Şataflı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz yargılanan TIR şoförü Umut Gündüz ile firma yetkilileri K.G., M.A. ve K.M.G. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz alan TIR şoförü Yunus Şataflı, savunmalarını yineleyerek, tahliyesini talep etti. Mağdurların avukatları ise tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Umut Gündüz’ün de kaçma ihtimaline karşı tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Yunus Şataflı’nın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 25 Nisan 2024'e erteledi.

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