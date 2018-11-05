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21 büyükbaş hayvan telef oldu

Yaydemir köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan bir ailenin 21 büyükbaş hayvanı henüz bilinmeyen bir sebeple telef oldu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 15:27
21 büyükbaş hayvan telef oldu

Köyde hayvancılıkla geçimini sağlayan Ali Yalçın, sabah erken saatlerde gelini Nigar Yalçın’a ait ahıra geldiğinde hayvanların hareketsiz yattığını görür görmez kent merkezinden veteriner hekim Abidin Kobya’yı çağırdı.

 Veteriner hekim Kobya, ahırda cansız halde bulunan 21 büyükbaş hayvanın zehirlenmiş olma ihtimali üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini bölgeye çağırarak hayvanlardan numune aldırdı ve Etlik Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'ne tahlile gönderildi.

Üretici Ali Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada aile olarak hayvancılıkla uğraştıklarını ve telef olan 21 büyükbaş hayvanın gelini Nigar Yalçın’a ait olduğunu söyledi. Gelininin gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Yalçın, “Burada ne olduğunu bilmiyoruz. Sabah saat 7’de ahıra geldik, hayvanlar telef olmuş. Veteriner zehirlenmeden olduğunu söyledi. Henüz bir netice yok. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de gelip inceleme yaptılar. Tahlile göndermek için parça aldılar” diye konuştu.

 Gelini Nigar Yalçın’ın üzüntüden konuşamadığını ifade eden Yalçın, “Gelinimin hayvanları gitti. Piyasadan parayla aldığımız hayvanlardı. 21 hayvanımız telef oldu. Maddi kaybımız 200 bin liranın üzerinde. Ne yapacağımızı bilemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 15:27
  1. büyükbaş hayvan

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