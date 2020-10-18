21 bini aşkın çocuk sokaktan kurtarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı” çerçevesinde, “çocuk işçiliğine sıfır tolerans” ilkesiyle yürüttüğü çalışmaları etkin bir şekilde sürdürüyor. Son iki yılda mobil ekiplerin sayısını 81 ilde yaygınlaştırarak 139’a çıkaran Bakanlık, ekipler aracılığıyla özellikle dezavantajlı bölgelerde sokakta çalıştırılan, dilendirilenler ile okul devamsızlığı olan, ihmal veya istismara uğrama, suça yönelme gibi riskleri bulunan binlerce çocuğun yaşamına dokundu. Uzmanlardan oluşan ekiplerin 81 ilde sokaklarda yürüttüğü çalışmalarla bugüne kadar toplam 21 bin 713 çocuğa ulaşıldı. Çocuklar ve aileleri kendilerine uygun sosyal hizmet modelleriyle buluşturuldu.



5 bin 877 aileye Ekonomik Destek sağlandı



Bakanlığın verilerine göre, mobil ekiplerin çalışmaları sonucunda ağırlıklı olarak maddi imkansızlıklar nedeniyle sokaklarda çalışmaya itilen ve bu nedenle eğitim hayatları sekteye uğrayan çocukların Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanması sağlandı.



Bu çerçevede toplam 5 bin 877 aileye çocuklarını düzenli olarak okula göndermeleri ve sokakta çalıştırmamaları koşuluyla SED hizmeti verilmeye başlandı.

Ayrıca eğitim çağını tamamlayan çocukların mesleki eğitime yönlendirilmesi, madde bağımlılığı bulunanların tedavilerinin yapılması, çocukların sokaktan çekilerek psikososyal destek hizmetlerinden yararlandırılması amacıyla toplam 13 bin 129 çocuğun ailesine rehberlik hizmeti verildi.



Eğitimden kopan 1836 çocuk okula döndü



Mobil ekipler çocukların yanı sıra ailelerinin de sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerden yararlanabilmesine imkan tanıdı. Çalışmalarla 5 bin 487 çocuk hakkında eğitim, rehberlik ve danışmanlık tedbirleri alındı.



Eğitim çağında olan ama sokakta çalıştırıldığı için okula devam etmediği saptanan 1836 çocuk da okuluna döndürüldü. Okulların rehberlik birimleriyle eşgüdüm içerisinde hareket eden Bakanlık uzmanları, bu durumdaki çocukların okula devam edip etmediğini, eğitim ve okul başarılarını düzenli olarak takip ediyor.



504 çocuk devlet korumasına alındı



Çocuklar ve ailelerine yönelik incelemeler kapsamında, ekonomik yoksunluğun haricinde farklı risklerle karşı karşıya olduğu tespit edilen 504 çocuk Bakanlığa bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altına alındı.

891 çocuğun ailesi’ne adli işlem başlatıldı

Bakanlığın çalışmalarında çocukların ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik aileleriyle de görüşülüyor ve incelemeler sonucunda ihtiyaç duyulan destek mekanizmalarının uygulanması sağlanıyor. Mağduriyeti giderilen çocuklar benzer sıkıntıların tekrarlanmaması, gelişimlerinin izlenmesi amacıyla aile ve okul ortamında düzenli takip ediliyor.



Ailelere de çocuklarını sokakta çalıştırmalarının suç olduğu hatırlatılarak bunun tekrarlanması durumunda haklarında hukuki işlem başlatılacağı uyarısında bulunuluyor. Bakanlığın verilerine göre, bugüne kadar yapılan takipler sonucunda 891 çocuğun ailesi hakkında adli işlem başlatıldı.