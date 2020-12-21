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Yaşam 21 Aralık yılın en uzun gecesi kaç saattir?
Yaşam

21 Aralık yılın en uzun gecesi kaç saattir?

En uzun gece yani 21 Aralık kış dönümü günü geldi. Bugün ülkemizde en uzun gece yaşanarak gündönümü olacak. Peki, 21 Aralık yılın en uzun gecesi kaç saattir?

Yeniakit Publisher
2020-12-21 19:40:00 -
21 Aralık yılın en uzun gecesi kaç saattir?

21 Aralık'ta ne olacak? En uzun gece kaç saat? İşte 21 Aralık tarihiyle ilgili ayrıntılar...

21 Aralık’ta yaşanacaklar ile ilgili araştırmalar hızlandı. Her yıl 21 Aralık tarihinde Kuzey Yarımküre'de kış mevsimi resmen başlamış oluyor. Kış gün dönümü olarak kabul edilen 21 Aralık'ta, kuzey yarım kürede günler uzamaya, güney yarım kürede kısalmaya başlıyor. Bu tarihte, kuzey yarım kürede en uzun gece, güney yarım kürede en uzun gündüz yaşanıyor.

21 Aralık yılın en uzun gecesi kaç saattir?

21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece ise 15 saat 6 dakika ile Kuzey'deki Sinop'ta yaşanıyor.

21 Aralık'ta ne olacak?

LiveScience'ın haberine göre, iki gaz devi gezegenin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması, 21 Aralık gecesi yaşanacak. İki gezegenin kavuşması, üst üste gelmeleri ve tek bir gezegen gibi parlamaları anlamına geliyor.

Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi.

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