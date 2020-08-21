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Gündem 21 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı
Gündem

21 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatin koronavirüs rakamlarını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 20:38:00 - 2020-08-21 20:41:11
21 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin 21 Ağustos koronavirüs bilançosunu kamuoyu ile paylaştı.

Türkiye’de son 24 saatte 92 bin 227 kişiye test yapıldı. Koronavirüs nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirirken yeni vaka sayısı 1203 olarak kaydedildi.

21 Ağustos verileri ile toplam hasta sayısı 255 bin 723 olurken vefat ise 6 bin 80’e ulaştı.

Ağır hasta sayımız ise 749 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca, 21 Ağustos koronavirüs rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, yeni hasta sayısında düne nazaran bir azalma olduğu belirterek, “İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen Koronavirüs olacak” ifadelerini kullandı

Dünkü veriler

Türkiye’de 20 Ağustos’ta yeni vaka sayısı 1412, yaşamını yitiren kişi sayısı ise 19 olarak açıklanmıştı.

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