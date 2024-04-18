21-28 Nisan tarihleri arasında Türkiye’de, dünyada milyonlarca kişi, 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunu izleyecek!

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanını Eurosport ve TRT Spor’un canlı yayınlarının yanı sıra farklı kanallardan ve platformlardan takip edecek…

Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri ve değerleri milyonlarca kişi tarafından izlenecek. Masalsı parkurunda dünya yıldızlarının mücadelesi ve Türkiye’nin güzellikleri 5 kıtada, 190 ülkede, 13 dilde 700 milyon haneye ulaşacak…

Bisiklet yarışı izlemek bir tutku, adrenalin ve taktik dolu bir heyecan. Müthiş rekabetin nefes kesen heyecanıyla birlikte eşsiz anlatımlarla izleyeni zenginleştiren; doğanın, tarihin, kültürün içinde eşsiz bir yolculuk, dev bir şölen. Kimi ekranda günlerce heyecanla takip ederken kimi de renkli pelotonu, büyük heyecanı yol kenarlarında doğanın içinde start ya da finish noktalarında, kavşaklarda, üst geçitlerde, dağların tepesinde karavanlarla, piknik masalarını kurarak izlemeyi, rüzgar gibi geçen pedallara yol boyunca eşlik ederek desteklemeyi tercih ediyor…

Eurosport ve TRT Spor, 21-28 Nisan tarihleri arasında her gün 2 saat canlı yayın yapacak.

TUR 2024’un medya sponsoru TRT Spor, TRT Spor Yıldız Dijital Ekibi ile sosyal medya hesaplarından TUR 2024 hikayelerini renkli paylaşımları ile yansıtacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TUR 2024 medya sponsorları Lig Radyo ve Radyo D canlı yayınları ve konukları ile eşsiz yarışı radyoseverlerle paylaşacak.

TUR 2024’ü ulusal ve uluslararası 100’e yakın medya mensubu takip edecek. Yazılı, TV, Online ve sosyal medya mecralarının haberleri ile TUR, milyonlarca kişiye erişecek.

Sportstv, D Smart Spor TUR süresince her akşam yarışın özet görüntülerini yayınlayacak.

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun resmi sosyal medya hesapları ve web sitesinde güncel içerikler ile TUR haberleri kitlelere erişecek. Tour of Türkiye YouTube hesabından yarış heyecanı her gün canlı olarak izlenebilecek. TUR stüdyosundan start öncesi, start anı ve gün içinde özel konuklarla programlar yapılacak. Eurosport ve TRT, canlı yayını başladığında yarış canlı olarak yine TUR platformlarından verilecek. Start öncesi sporcu röportajları ile günün nabzı aktarılacak. Start anı nötral bölgesinden canlı anlatımlarla takipçilerle paylaşılacak. TUR stüdyosu gün içinde özel konuklarıyla dev organizasyonun perde arkası aktarılacak.

8 Etapta Start ve Finish noktalarında ve yol kenarlarında peloton takip edilebilecek. Etaplarda Finish alanlarında kurulan dev ekranda Sarper Günsal ve Başak Koç, dinamik anlatımlarıyla TUR 2024 heyecanını izleyenlere aktaracak. Yarışın nefes kesen heyecanına her etapta renkli etkinlikler eşlik edecek.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 2024 yılında da her yıl olduğu gibi Eurosport ve TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

Masalsı parkurunda dünyaca ünlü sprintlerin şovu, tırmanışçıların mücadelesine sahne olacak görkemli organizasyon 190 ülkede 13 dilde milyonlarca kişi tarafından izlenecek. Hem karadan hem de uçak ve helikopterlerle havadan çekimi yapılacak olan TUR, uluslararası prodüksiyon ekibi ile 8 gün boyunca ulusal ve uluslararası kanallarda naklen ekranlarda olacak.

TRT Spor ve Eurosport, 8 gün boyunca 2 saat canlı yayın yapacak

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21-28 Nisan tarihleri arasında 8 gün boyunca TRT Spor ve Eurosport’tan 2 saat canlı yayınlanacak. Organizasyonun canlı yayın programı şu şekilde olacak:

EUROSPORT ve TRT SPOR Canlı Yayın Saatleri:

21 Nisan 1.Etap Antalya-Antalya 11:30-13:30 TRT SPOR - EUROSPORT

22 Nisan 2.Etap Kemer-Kalkan (Kaş) 14:30-16:30 TRT SPOR - EUROSPORT

23 Nisan 3.Etap Fethiye-Marmaris 14:30-16:30 TRT SPOR - EUROSPORT

24 Nisan 4.Etap Marmaris-Bodrum 14:30-16:30 TRT SPOR - EUROSPORT

25 Nisan 5.Etap Bodrum-Kuşadası 14:30-16:30 TRT SPOR - EUROSPORT

26 Nisan 6.Etap Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) 14:30-16:30 TRT SPOR - EUROSPORT

27 Nisan 7.Etap İzmir (Çeşme)-İzmir 12:30-14:30 TRT SPOR - EUROSPORT

28 Nisan 8.Etap İstanbul-İstanbul 11:00-13:30 TRT SPOR - EUROSPORT

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun resmi sosyal medya hesapları ve web sitesinde güncel içerikler ile TUR haberleri kitlelere erişecek

Bisiklet tutkusunun, kültürünün, kullanımının artması, performans bisikletlerimizin başarıları, uluslararası organizasyonların verdiği motivasyon ve medyanın katkıları ile erişimi yükselen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, resmi sosyal medya hesapları ve web sitesi ile üst düzey mücadelenin heyecanını; TUR öncesinde, sırasında ve sonrasında güncel içeriklerle takipçilerine sunacak.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Resmi Hesapları:

Web Sitesi : www.tourofturkiye.org.tr

Instagram : https://www.instagram.com/tour_of_turkiye/

X - Twitter : https://twitter.com/tourofturkiye

Facebook : https://www.facebook.com/tourofturkiye

Youtube : https://youtube.com/@tourofturkiye

Yarışın Nefes Kesen Heyecanına Renkli Etkinlikler Eşlik Edecek

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda bu yıl sporseverleri etaplar sırasında dolu dolu bir program bekliyor. Etaplarda Start ve Finish alanlarında ve parkur boyunca en üst düzeyde rekabete sahne olacak bisiklet yarışının heyecanı yanı sıra bu yıl farklı etkinlikleriyle bisiklet kültürünü ve sevgisini Türkiye’nin her yerine yaymayı hedefliyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından izleyiciler için hazırlanan programda yer alan Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı “Güvenli Bisiklet” parkuru, Fethiye-Marmaris etabında 23 Nisan’da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türk bayrakları eşliğinde “TUR 2024 Bisiklet ve Gelecek Çocuk Şenliği”, Manisa Spil Dağı’nda Manisa Mesir Şenlikleri kapsamında 11 ülkeden gelen çocukların gösterileri, geleneksel Mesir Saçımı Töreni, Belediyelerin birbirinden renkli tanıtım stantları, coşkulu Bando ekipleri ve sempatik Folklor gösterileri ile geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören Artistik Bisikletin Süperstarı Dünya Şampiyonu Viola Brand’in etaplardaki nefes kesen gösterileri 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na renk katacak.

ETAP BİLGİLERİ - START/FINISH SAATLERİ:

Etap Tarih Mesafe İmza Töreni Start Tahmini Finish

Etap Antalya-Antalya 21 Nisan 134,7 km 08:55-10:10 10:25 13:10

Etap Kemer- Kalkan (Kaş) 22 Nisan 190,6 km 09:45-11:00 11:15 15:53

Etap Fethiye-Marmaris 23 Nisan 156 km 10:45-12:00 12:15 16:04

Etap Marmaris-Bodrum 24 Nisan 137,9 km 11:15-12:30 12:45 16:08

Etap Bodrum-Kuşadası 25 Nisan 177,9 km 10:40 11:25 11:40 16:02

Etap Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) 26 Nisan 160,1 km 10:15 11:30 11:45 15:51

Etap Çeşme-İzmir (Karşkıyaka) 27 Nisan 125,4 km 10:00 11:15 11:30 14:09

Etap İstanbul - İstanbul 28 Nisan 105.4 km 09:30 10:45 11:00 13:07

ETAPLAR START VE FINISH NOKTALARI:

Etap Start Finish

1. Etap Antalya-Antalya Düden Park Atatürk Parkı

2. Etap Kemer-Kalkan (Kaş) Kemer Saat Kulesi Kalkan

3. Etap Fethiye-Marmaris Fethiye Uğur Mumcu Parkı Marmaris Abdi İpekçi Park

4. Etap Marmaris-Bodrum Ulusal Egemenlik Cad. Bodrum Avenue AVM

5. Etap Bodrum-Kuşadası Bodrum Belediyesi Kuşadası Marina

6. Etap Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) Kuşadası Marina Manisa Spil Dağı

7. Etap Çeşme-İzmir (Karşkıyaka) Çeşme Kalesi Önü Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi

8. Etap İstanbul-İstanbul Beşiktaş Meydanı Sultanahmet Meydanı