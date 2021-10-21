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Dünya 206 milyonluk nüfusuyla, Nijerya, Afrika’nın devi
Dünya

206 milyonluk nüfusuyla, Nijerya, Afrika’nın devi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi Nijerya'ya gerçekleştireceği ziyarette, iki ülke arasında ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi için farklı alanların ele alınması planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 13:06:00 -
206 milyonluk nüfusuyla, Nijerya, Afrika’nın devi

Başkenti Abuja, para birimi Naira olan ve "Afrika'nın devi" olarak bilinen Nijerya, 206 milyon nüfusuyla "kıtanın en kalabalık ülkesi" olma özelliği taşıyor. İngiltere'den 1 Ekim 1960'ta bağımsızlığını kazanan Nijerya'nın nüfusunun yarısından fazlasını Müslümanlar, ardından Hristiyan ve geri kalanını ise diğer dinlere mensup kişiler oluşturuyor.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) lider ülkesi Nijerya, 2 milyar dolardan fazla ticaret hacmiyle Türkiye'nin Afrika kıtasında 6'ncı, Sahra Altı Afrika'daki en büyük ticaret ortaklarından biri haline geldi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde, Türkiye'nin Nijerya'dan 1999'dan itibaren sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve 2019'dan itibaren de petrol ithal etmeye başlaması önemli bir yer tutuyor. Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 40'tan fazla Türk firması faaliyet gösterirken, bu firmalarda 500'den fazla Türk ve 2 bin 500'den fazla Nijeryalı istihdam ediliyor.

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