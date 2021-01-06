2050’ye kadar Ankara’nın su sorunu yok

Yeni Akit Ankara

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İSKİ Genel Müdürlüğü zamanında Ankara’da yaşanan kuraklıklar ve yapılan içme suyu yatırımlarına ilişkin basın açıklaması yayımladı.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ankara’da yapılan içme suyu yatırımlarına ilişkin, “İSKİ Genel Müdürlüğüm zamanında, o dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sayın Melih Gökçek’e ‘Sayın Başkanım, siz Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ olarak, devletten beklemeden Çamlıdere Barajından Ankara’ya ikinci bir isale hattı inşa edin. Yoksa Ankara susuz kalır’ diye kendisine ifade etmiştim. O da sağ olsun benim tavsiyelerimi dikkate alarak takriben 60 km uzunluğunda ve 2,2 metre çapında olan ikinci isale hattını inşa etmişti” dedi.

“İsabetli bir proje oldu”

“Söz konusu bu isale hattı, Çamlıdere Barajından İvedik İçmesuyu Arıtma Tesisine suyu ileterek şehrin su ihtiyacını karşılaması bakımından son derece isabetli bir proje olmuştur” diyen Eroğlu, “Daha sonra ben DSİ Genel Müdürü olunca, 2007 yılında Ankara’da büyük bir kuraklık yaşanmıştı. Bu kuraklığın aşılması ve Ankara’nın su meselesine köklü bir çözüm olması için Gerede suyunun mutlaka Ankara’ya getirilmesi ve Kavşakkaya Barajının inşa edilmesi gerekiyordu. Bu düşüncelerimi Sayın Melih Gökçek ile de paylaşmıştım. Ankara’nın 2050 yılı içme suyu ihtiyacını karşılayacak Gerede Sistemini DSİ olarak biz, Kavşakkaya Barajını ise DSİ’nin kontrolünde Büyükşehir Belediyesinin inşa etmesine karar verdik. Gerede Projesi 32 km uzunluğunda dev isale hattı ve regülatörü içerisinde bulunduran muazzam bir projedir. Japon kredisi ile yapılacak olan Gerede Projesi, Dünya’nın en büyük içme suyu tünelini de içinde bulundurmaktaydı. Gerede İçme Suyu Projesi büyük bir proje olduğu için ihale edilmesi, inşaatının başlaması ve tamamlaması belli bir süre alan bir işti” dedi.

“Kesikköprü Barajı ile Ankara rahatladı”

“İlk etapta Ankara’nın su kesintilerine son vermiştik ancak bu durumu sürekli kılmak için yeni projeleri hayata geçirmemiz gerekiyordu” ifadelerini kullanana Eroğlu, “Ankara’nın içme suyunun sigortası olan Gerede Sisteminin hemen yetişmesi mümkün değildi. Bu sebeple başka bir proje ile Ankara’nın içme suyu meselesini çözmemiz gerekiyordu. Daha önceden planlarım zaten hazırdı. Kesikköprü Barajından Ankara’ya su vermemiz gerektiğini Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek’e ilettim. 24 saat içinde su tahsisini yaptık ve ASKİ hemen Kesikköprü Barajından suyu şehre iletecek 128 km uzunluğundaki isale hattı, 5 adet terfi merkezi ve su haznelerinin inşaatına başladı. Kızılırmak Nehrinin suyu, Kesikköprü Barajı ile İvedik İçmesuyu Arıtma Tesisine iletilmiştir. Böylece Gerede suyu Ankara’ya gelinceye kadar Kesikköprü Barajı ile mesele çözülmüş oldu ve Ankara rahatlamıştı” dedi.