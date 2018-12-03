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2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada

2050 yılında dünyaya yön verecek ülkeler açıklandı. Uluslararası bağımsız denetim firması PwC tarafından yayımlanan rapora göre; Türkiye, dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi olacak.

03 Aralık 2018 Pazartesi 21:27
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada

Uluslararası bağımsız denetim firması PwC tarafından hazırlanan raporda, ülkelerin satın alma gücü paritesi bazında gayrı safi yurt içi hasılaları için 2050 yılı tahminleri yapıldı ve 32 devletin dünya ekonomisini elinde tutacağı vurgulandı. Rapora göre Türkiye önemli bir sıçrama yaparak 2050 yılının en büyük 11'inci ekonomisi oluyor.

Çin 1 numaraya geliyor

Uluslararası bağımsız denetim firması PwC tarafından hazırlanan raporda Çin, ABD'yi en büyük ekonomi olarak geride bıraka 2030 yılından önce dünyanın en büyük ekonomisi olma yolunda önemli bir aşama kaydetti. Ayrıca raporda, 2050 yılına kadar Hindistan'ın ABD'yi geride bırakarak 2. sıraya yükselebileceği belirtildi.

Türkiye bir çok ülkeyi geride bırakıyor

Uluslararası bağımsız denetim firması PwC'nin raporunda, diğer ülkelerle ilgili ise şu ifadelr yer aldı: "Endonezya, Japonya ve Almanya gibi ülkeleri geride bırakarak 4. sıraya ilerleyebilir. 2050 yılından önce dünyadaki en büyük yedi ekonomiden altısı gelişmekte olan ekonomiler arasında yer alabilir. Ekonomik reformlarda ilerleme kaydedilmesi durumunda Türkiye 2030 yılından önce İtalya'yı geride bırakabilir. Vietnam 2050 yılına en hızlı büyüyen ekonomi olarak 20. sıraya yükselebilir." ifadeleri yer aldı.

"Türkiye, E7 ülkeleri arasında 2. sıraya gelebilir"

PWC'nin raporuna göre, önemli yapısal reformları gerçekleştirdiği takdirde Türkiye'nin, 2030 yılında SGP bazında dünyanın en büyük 12. ekonomisi, 2050 yılında ise 11. ekonomisi olması bekleniyor. Bu durumda Türkiye, 2050 yılında SGP bazında GSYİH büyüklüğü bakımından E7 ülkeleri arasında 2. sıradaki yerini koruyabilir.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 21:27
  1. Türkiye
  2. Almanya
  3. İtalya
  4. Japonya
  5. Japon
  6. Hindistan
  7. Vietnam

YORUM YAZ

  • TolgaTolga6 dk önce
    Birileri 2023'te ilk 10 ekonomiye gireceğiz diyordu. ...
  • hasanhasan38 dk önce
    turkiye 1. sirada 2. amerika digerleri zaaaaaten arkadaaaan geliyor...
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