205 bin lira cezadan kaçamadı Hem aracı hem arkadaşını bırakıp kaçtı

Nevşehir’de Polis ekipleri durumundan şüphelenilen 50 AK 280 plakalı otomobili seyir halindeyken durdurarak kontrol etmek istedi.

Durdurulan otomobilin sürücüsü Alparslan İ.’nin alkollü olduğunu fark eden ekipler işlem yapılması için trafik ekiplerini çağırdı. Bu arada gecenin karanlığından faydalanan sürücü yanındaki arkadaşını ve aracını bırakıp kaçarak izini kaybettirdi. Ekipler bölgede geniş çaplı arama yapmasına rağmen sürücü bulunamadı.

Kimliği tespit edilen alkollü sürücüye 205 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine de 60 gün el konuldu. Otomobili de 60 gün trafikten men edildi.