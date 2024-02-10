2033’te neler olacak? THY’de çok büyük hedef

Bolat, 2023 yılı sonu itibarıyla 50 binden fazla çalışanlarıyla birlikte 10 milyar doların üzerinde ciro/gelir elde ettiklerini belirtti. Ayrıca, tedarik zincirindeki iş ortakları ve çalışanlarıyla birlikte ülke ekonomisine yaklaşık 20 milyar dolar ekonomik katkı sağladıklarını tahmin ettiklerini ifade etti.

Bolat, 2033 yılına kadar iştirak şirketleriyle birlikte en az 100 bin kişilik yeni istihdam yaratmayı ve toplam gelirlerini 55 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu stratejik hedefler doğrultusunda iştirak şirketlerine katılmak isteyenlerin ilgili şirketlerin web sitelerini takip etmelerini önerdi.

THY’nin gelecek on yıldaki stratejilerinin çalışıldığı bu dönemde, şirketin büyüme hedefleri ve ekonomiye olan katkısı ön plana çıkıyor. Ahmet Bolat’ın açıklamaları, Türk Hava Yolları’nın sektördeki lider konumunu koruma ve büyüme vizyonunu sürdürme amacını vurguluyor.