“2030’da her 10 aracın 3’ü elektrikli olacak”

İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin Otomotiv ve Mobilite Çözümleri panelinde konuşan NISSAN Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, geleceğin otomotiv teknolojileri ve NISSAN’ın mobilite çözümlerini anlattı. Sinan Özkök, NISSAN’ın elektrikli araçlar, otonom sürüş ve mobilite çözümleriyle dünyanın öncü otomotiv markası olduğuna değinerek “Önümüzdeki 10 yılda, son 15 yılda gördüğümüzden çok daha büyük değişimler, göreceğiz. Bu değişim baş döndürücü bir hızda olacak ve çok çabuk hayatımıza girecek. Çok değil, 2030 yılına geldiğimizde her 10 araçtan 3’ü elektrikli, her 4 araçtan biri ise otonom sürüş özelliğine sahip olacak. 2025 yılına geldiğimizdeyse dünyada internet bağlantısı olmayan araç kalmayacak” dedi.

Pazar hızla büyüyecek

Türkiye’de elektrikli araç pazarının rakamsal olarak şu anda çok düşük seviyelerde olmasına rağmen Türk tüketicisinin bu alana ciddi bir yönelimi olduğunu ifade eden Özkök, “Gerekli altyapı konusunda çalışmaların tamamlanmasıyla bu pazar Türkiye’de hızla büyüyecek. Bizim çok dinamik ve değişime açık bir nüfusumuz var. Bu kitle elektrikli otomobile ve geleceğin otomobil teknolojilerine çok hızlı uyum gösterecek” diye konuştu.