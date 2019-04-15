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2030'a kadar iktidarda kalmayı planlıyor! Firavun Sisi'den sinsi plan

Mısır'ın cuntacı Cumhurbaşkanı Sisi, İngiliz medyasında yer alan habere göre, çocuklarını işe alarak 2030 yılına kadar iktidarda kalmayı planlıyor.

15 Nisan 2019 Pazartesi 15:43
2030'a kadar iktidarda kalmayı planlıyor! Firavun Sisi'den sinsi plan

İngiliz medyasında yer alan bir habere göre, Mısır'ın cuntacı lideri Sisi, darbeyle oturduğu koltukta 2030 yılına kadar kalmak için oğullarını işe alıyor.

İngiliz The Times gazetesi, 2030 yılına kadar görevde kalmasını sağlayacak Anayasa değişikliğini referandumla hayata geçirmek için yoğun çaba sarf eden darbeci lideri Abdülfettah es-Sisi'nin oğulların, Mısır'daki son olaylardaki rolü' hakkında bir haber yayınladı.

Anayasayı oylatarak süreyi uzatacak

Orta Doğu'daki Times muhabiri Richard Spencer, “Sisi, 2030'a kadar iktidarda kalmasına yardımcı olmak için çocuklarını işe alıyor” dedi.

Spencer, “Anayasa değişikliklerinin, 25 Ocak Devrimi tabutundaki son çivi olduğunu; 2030'daki Sisi'nin ise 87 yaşında olacağını” ekledi.

Spencer, Sisi'nin Anayasa değişikliklerine karşı Mısır sokağında güçlü bir muhalefet olmasına rağmen, anayasa değişikliklerini oylatarak iktidarda kalma süresini uzatmak istediğini söyledi.

Oğlu bu işlere başladı bile

Times muhabiri, Ocak Devrimi'ne karşı çıkan, Hüsnü Mübarek'in oğlu Cemal'in cezalandırılmasını ise önlediğini söyledi.

Spencer, Sisi'nin en büyük oğlu Mustafa'nın, babasının iktidarda kalmasına yardımcı olmak için, devlet kademelerine kendine yakın olanları işe yerleştirmeye başladığını öne sürdü.

Bir petrol şirketinde mühendis olarak çalışan Sisi'nin üçüncü oğlu Hassan'ın, babasının iktidarda kalmasını sağlayacak anayasa değişikliklerinin geçmesine yardımcı olmak için istihbarat servisine katıldığı da belirtildi.

Spencer ayrıca, "Sisi çocuklarının aldığı devlet teşviklerinin, Sisi destekçileri arasında bile bir tür rahatsızlık oluşturduğunu” söyledi.

(Kaynak: TIMETURK)

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 15:43
  1. İngiliz medyası
  2. Mısır'ın cuntacı lideri Sisi
  3. İngiliz The Times gazetesi
  4. Anayasa değişikliği
  5. Abdülfettah es-Sisi
  6. Orta Doğu
  7. Times muhabiri Richard Spencer
  8. Sisi
  9. Ocak Devrimi
  10. Hüsnü Mübarek'in oğlu Cemal
  11. Hüsnü Mübarek

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