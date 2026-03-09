  • İSTANBUL
Gündem 2028 yılında hizmete açılacak Körfezray’da beşinci TBM devreye girdi
Gündem

2028 yılında hizmete açılacak Körfezray'da beşinci TBM devreye girdi

2028 yılında hizmete açılacak Körfezray'da beşinci TBM devreye girdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen Körfezray Metro Projesi kapsamında, Derince Millet Bahçesi'nde kurulumu tamamlanan 5'inci Tünel Açma Makinesi (TBM) kazıya başladı.

Körfezray Metro Projesi kapsamında, Derince Millet Bahçesi'nde kurulumu tamamlanan 5'inci Tünel Açma Makinesi (TBM) kazıya başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen Kentin ulaşım altyapısını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Körfezray Metro Projesi'nde yeraltı ve yerüstü çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor. SEKA Devlet Hastanesi çalışma sahasından Derince yönüne 2, Otogar yönüne 2 olmak üzere toplam 4 TBM ile yeraltı kazı ve segment montaj işlemleri halihazırda devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Derince Millet Bahçesi şantiyesine sevk edilen 2 TBM'den birinin kurulum ve devreye alma işlemleri sürerken, diğer makine Tüpraş-Petkim istasyonu yönünde kazı çalışmalarına başladı. Bu aşamayla birlikte projede aktif olarak çalışan TBM sayısı 5'e yükseldi.

Öte yandan, projenin 28,7 kilometrelik ilk etabında yer alan 19 istasyonun 17'sinde kapama imalatları, fore kazık uygulamaları, dolgu ve zemin etüdü çalışmalarının planlanan takvime uygun olarak ilerlediği bildirildi.

