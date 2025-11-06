2026’nın en iyi otomobili belli oldu! Dev markaları geride bıraktı

Otomobil dünyasının en çok beklenen ödüllerinden biri olan MotorTrend Yılın Otomobili 2026 sonuçlandı. Performans, tasarım, mühendislik kalitesi ve yenilikçilik gibi kriterler dikkate alınarak yapılan kapsamlı değerlendirmede Volkswagen Golf GTI ve Golf R, 2026’nın “en başarılı otomobili” seçildi.

Bu yılki yarışma, Audi, BMW, Porsche, Mercedes ve Toyota gibi markaların güçlü modellerine sahne oldu. Finalde Audi A6/S6 E-Tron, BMW M2, Dodge Charger Daytona EV, Honda Civic Hybrid Hatchback, Mercedes-AMG CLE53, Mercedes-AMG E53 ve Volkswagen Golf GTI/R yarıştı.

MotorTrend jürisine göre, Golf GTI’nin dengeli sürüş performansı, gelişmiş mühendislik altyapısı ve modern tasarım çizgileriyle öne çıkıyor. Golf GTI böylece yalnızca segmentinin değil, 2026’nın en iyi otomobili unvanını da kazanmış oldu.

Otomobil tutkunlarının gözdesi haline gelen Golf GTI, bu başarısıyla lüks markaları bile geride bırakarak adeta “yılın sürpriz kazananı” oldu.