2026 Yılı Yatırım Programı belli oldu! Yeşil Vatan için çok şey yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bu yıl 118 milyon fidan üretimi planlarken yangınla mücadele filosunu yeni araçlarla güçlendirecek.

2026 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre OGM, bu yıl helikopter ve uçak alımı, fidan üretimi, ormancılık altyapısı ve üretim makinesi alımı, ormanların geliştirilmesi ve genişletilmesi, orman koruma ve yangınla mücadele, endüstriyel plantasyon, erozyonla mücadele ve toprak muhafazası gibi çeşitli proje faaliyetleri için 19 milyar 812 milyon liralık kaynak kullanacak.

Kaynağın 8 milyar lirayı aşkın kısmı devam eden projelere, 11 milyar 546 milyon 500 bin lirası yeni projelere ve 263 milyon 300 bin lirası etüt projelerine ayrıldı.

Ormancılık yatırımlarında en yüksek pay 3,6 milyar lirayla Ormancılık Altyapısı ve Üretim Makinesi Alım Projesi'ne tahsis edildi. Bu yıl tamamlanacak proje 62 ili kapsıyor.

Proje kapsamında 35 alet ve cihaz, 1 arazöz, 35 ekskavatör, 66 ilk müdahale aracı, 5 yangın lojistik aracı alınacak. Ayrıca 2 bin 832 kilometre orman yolunda büyük onarım, 1585 kilometre orman yolu sanat yapısı, 731 kilometre stabilize yol kaplaması ve 1760 kilometre yeni orman yolu çalışması gerçekleştirilecek.

FİDAN ÜRETİMİ VE BAKIMINA YÜKLÜ PAY

En yüksek ikinci yatırım payını alan ve bu yıl 67 ilde uygulanacak fidan üretiminin de aralarında bulunduğu çalışmalar için 3 milyar lira harcama planlanıyor. Bu kapsamda, 30 ağaç ve tohum ıslahı, 143 milyon fidan bakımı, 118 milyon fidan üretimi, 59 fidanlık teçhizat ve ekipmanları, 24 sulama sistemleri ve 100'er ton tohum bakımı ve üretimi çalışmaları yürütülecek.

İKLİME DİRENÇLİ ORMANCILIK

Bitiş yılı 2030 olarak belirlenen ve 16 ilde yürütülen İklime Dirençli Ormancılık Projesi için bu yıl 2 milyar 300 milyon liralık ödenek tahsis edildi. Bu ödenekle 165 alet ve cihaz ile arazöz alınacak 75 dozer, 65 greyder, 9 haberleşme sistemi, 88 ilk müdahale aracı, 12 treyler çekici, 70 su ikmal aracı ve 125 yangın gözetleme kulesi temin edilecek.

Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi Projesi için 1 milyar 750 milyon lira kaynak ayrıldı. Tüm illeri kapsayan proje kapsamında 20 bin hektar alanda ağaçlandırma, 35 bin hektarda ağaç bakımı, 1550 hektar alanda rehabilitasyon çalışmaları yapılacak.

DRON VE FOTOKAPANLARIN SAYISI ARTIRILACAK

Erozyonla mücadele kapsamında da çeşitli çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu yıl 66 ilde uygulanacak erozyonla mücadele ve toprak muhafazası faaliyetleri için 1 milyar lira ödenek ayrıldı. Erozyonla mücadele kapsamında 44 ilde, 8 bin 973 hektar alanda mera ıslahı, 19 bin 788 hektarda ise sel kontrolü çalışmaları yürütülecek.

Toprak muhafazası için de 61 ilde 12 bin hektarlık alanda erozyon kontrolü, 52 bin hektarlık alanda da erozyon kontrolü bakımı yapılacak.

Orman koruma ve yangınla mücadele için 1 milyar 175 milyon 500 lira kaynak ayrıldı. Proje kapsamında 8 dron, 2 bin fotokapan, 15 ilk müdahale ekip binası, 12 hava aracı yer destek ekipmanı, 23 laboratuvar cihazı, 4 yangın gözetleme kulesi, 55 yangın havuzu ve göleti, 1 yangın lojistik aracı ve yangın önleme tesisi için çalışma gerçekleştirilecek.

Endüstriyel plantasyon çalışmaları için 33 ilde 18 bin hektarda endüstriyel ağaçlandırma, 135 bin hektar alanda da endüstriyel ağaçlandırma bakımı için 940 milyon lira ödenek ayrıldı.

YANGINLARA HAVADAN MÜDAHALE İÇİN ALTYAPI GÜÇLENDİRİLİYOR

Orman yangınlarıyla mücadeleyi güçlendirmek için her yıl yeni hava araçlarını envantere katan OGM, bu yıl da yeni araç ve teçhizatla mücadelesine devam edecek.

Bu yıl helikopter ve uçak alımı amacıyla 800 milyon lira kaynak ayrıldı. Proje kapsamında orman yangınlarına müdahalede kullanılacak çeşitli ekipman ve donanımların alımı yapılacak.

Projenin 2028 yılına kadar sürdürülmesi planlanıyor. Bu süre içinde çeşitli cihaz, yazılım ve donanımlarla birlikte 19 helikopter, 5 yangın söndürme uçağı alınacak.

OGM'ye ayrılan kaynağın bir kısmı da çeşitli illerdeki depremden zarar gören bölge müdürlüklerine ait işletme müdürlüğü ve lojmanlarının yenilemesi için ayrıldı.