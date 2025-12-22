  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Eğitim 2026-MSÜ başvuruları 5 Ocak’ta başlıyor! Geleceğin komutanları için geri sayım
Eğitim

2026-MSÜ başvuruları 5 Ocak’ta başlıyor! Geleceğin komutanları için geri sayım

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
2026-MSÜ başvuruları 5 Ocak’ta başlıyor! Geleceğin komutanları için geri sayım

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için takvim netleşti. 5 Ocak’ta başlayacak başvuruların ardından adaylar 1 Mart’ta ter dökecek. İşte başvuru şartları ve sınav takvimine dair tüm detaylar…

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), binlerce gencin hayalini süsleyen askeri öğrencilik yolundaki ilk adım olan 2026-MSÜ sınavı başvuru tarihlerini duyurdu.

MSB Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvuruları 5 Ocak 2026'da başlayacak.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 2026-MSÜ başvurularının 5 Ocak'ta başlayıp, 29 Ocak'ta sona ereceği belirtildi.

Sınav başvurularının "https://osym.gov.tr" resmi internet adresinden yapılacağı ifade edildi.

20 şehidin isimlerini paylaşan askerlerin ordu evlerine girişleri yasaklandı! Türk askeri Ukrayna’ya gidecek mi? MSB açıkladı
20 şehidin isimlerini paylaşan askerlerin ordu evlerine girişleri yasaklandı! Türk askeri Ukrayna’ya gidecek mi? MSB açıkladı

Gündem

20 şehidin isimlerini paylaşan askerlerin ordu evlerine girişleri yasaklandı! Türk askeri Ukrayna’ya gidecek mi? MSB açıkladı

Karadeniz semalarında tarihi an! MSB'den apar topar açıklama geldi
Karadeniz semalarında tarihi an! MSB'den apar topar açıklama geldi

Gündem

Karadeniz semalarında tarihi an! MSB'den apar topar açıklama geldi

MSB’den Yunanistan'ın Ege'yi 'kilitleme' planına sert cevap: Gerçeklerden kopuk hayal! Asla başarıya ulaşamayacak
MSB’den Yunanistan'ın Ege'yi 'kilitleme' planına sert cevap: Gerçeklerden kopuk hayal! Asla başarıya ulaşamayacak

Gündem

MSB’den Yunanistan'ın Ege'yi 'kilitleme' planına sert cevap: Gerçeklerden kopuk hayal! Asla başarıya ulaşamayacak

MSB tatbikat görüntülerini paylaştı: İtalya’da Türk pilotlarından gövde gösterisi
MSB tatbikat görüntülerini paylaştı: İtalya’da Türk pilotlarından gövde gösterisi

Gündem

MSB tatbikat görüntülerini paylaştı: İtalya’da Türk pilotlarından gövde gösterisi

MSB’den önemli açıklamalar! SDG'yi bazı ülkeler cesaretlendiriyor!
MSB’den önemli açıklamalar! SDG'yi bazı ülkeler cesaretlendiriyor!

Gündem

MSB’den önemli açıklamalar! SDG'yi bazı ülkeler cesaretlendiriyor!

MSB iddialara son noktayı koydu! Karadeniz'deki İHA nasıl vuruldu? Hava savunma sisteminde zafiyet var mı?
MSB iddialara son noktayı koydu! Karadeniz'deki İHA nasıl vuruldu? Hava savunma sisteminde zafiyet var mı?

Gündem

MSB iddialara son noktayı koydu! Karadeniz'deki İHA nasıl vuruldu? Hava savunma sisteminde zafiyet var mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23