2026-MSÜ başvuruları 5 Ocak’ta başlıyor! Geleceğin komutanları için geri sayım
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için takvim netleşti. 5 Ocak’ta başlayacak başvuruların ardından adaylar 1 Mart’ta ter dökecek. İşte başvuru şartları ve sınav takvimine dair tüm detaylar…
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), binlerce gencin hayalini süsleyen askeri öğrencilik yolundaki ilk adım olan 2026-MSÜ sınavı başvuru tarihlerini duyurdu.
MSB Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvuruları 5 Ocak 2026'da başlayacak.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 2026-MSÜ başvurularının 5 Ocak'ta başlayıp, 29 Ocak'ta sona ereceği belirtildi.
Sınav başvurularının "https://osym.gov.tr" resmi internet adresinden yapılacağı ifade edildi.
