2025’te kurumsal temsil ve uluslararası temaslar

2025 yılı, tarım sektörüne ilişkin değerlendirmelerin yalnızca yerel düzeyde değil, ulusal ve uluslararası platformlarda da ele alındığı bir yıl oldu. Bu çerçevede İstanbul Ticaret Borsası, yıl boyunca farklı mecralarda yürüttüğü temsil ve temas çalışmalarıyla sektörün görüş ve değerlendirmelerinin ilgili platformlara taşınmasına katkı sağladı.

Kurumsal temsil, tarım sektörünün karar süreçlerine katılımını destekleyen önemli bir araç oldu.

Yıl genelinde İstanbul Ticaret Borsası’nın Ürün Piyasaları Aracı Kurumu (ÜPAK), Ulusal Hububat Konseyi gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarda temsiliyeti devam etti. Bu platformlarda tarım piyasalarının işleyişine ilişkin değerlendirmeler paylaşılırken, sektörün sahadaki ihtiyaç ve beklentileri ilgili karar süreçlerine aktarılmaya devam edildi.

Kıyaslama toplantıları, kurumsal öğrenme ve ortak yaklaşım geliştirilmesine katkı sağladı.

2025 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında ayrıca, diğer oda ve borsalarla gerçekleştirilen kıyaslama toplantıları da öne çıktı. Farklı illerde bulunan oda/borsalarda uygulanan yöntemler, iyi örnekler ve sektörel yaklaşımlar karşılaştırmalı olarak ele alındı; kurumlar arası deneyim paylaşımı sağlandı.

Uluslararası fuar katılımları, Türk tarım ve gıda sektörünün küresel ölçekte tanıtımını destekledi.

İstanbul Ticaret Borsası’nın 2025 yılı çalışmalarında uluslararası temaslar da önemli bir yer tuttu. Bu kapsamda tarım ve gıda sektörünün uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlayan TUTTOFOOD Milano ve FOODEX Japonya fuarlarına ziyaretçi olarak katılım sağlandı. Fuarlar aracılığıyla Türkiye’nin tarımsal üretim gücü, ürün çeşitliliği ve ticaret potansiyeli uluslararası paydaşlarla paylaşıldı.

Bu katılımlar, üyelerimizin tarım ve gıda ürünlerinin küresel pazarlardaki görünürlüğünün artırılmasına, sektör temsilcilerinin uluslararası gelişmeleri yakından takip etmesine ve yeni iş birliği alanlarının değerlendirilmesine katkı sundu.

İstanbul Ticaret Borsası, 2025 yılı boyunca yürüttüğü bu temsil, kıyaslama ve uluslararası temas çalışmalarıyla tarım ve gıda sektörünün farklı platformlarda etkin biçimde ele alınmasına katkı sundu. Bu çalışmalar, 2025 yılı boyunca tarım ve gıda sektörüne ilişkin değerlendirmelerin ulusal ve uluslararası düzeyde bütüncül biçimde ele alınmasına katkı sağladı.