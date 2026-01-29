  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu’ndan daha başarısız Lukoil, varlıklarını Amerikan şirket Carlyle’ye satmak için anlaşma yaptı Önce yaptırım sonra mala çökme İşsizlik rakamları açıklandı Adisyonda sürpriz son! Restoranlarda kuver ve servis ücreti dönemi bitiyor Silivri’de hırsızlar tiyatrosu Akit’e konuşan Pakize Akbaba’dan Özgür Özel’e salvolar: Atatürk’ün gölgesinde PKK’yı destekliyorlar Kolombiya lideri, Latin Amerika ülkelerine birlik çağrısında bulundu ABD'ye karşı tek yumruk ABD'nin petrol stoklarında beklentinin çok üstünde düşüş yaşandı TikTok’ta 'Trump sansürü' tartışmaları alevlendi: 'Epstein' mesajları neden engelleniyor? Jahrein'den terör örgütü sempatizanlarına sert tepki! Popüler kültürün konuşulmayanlarını açık açık söyledi
Aktüel 2025’te 76 tesise 187 milyon 657 bin 592 TL ceza uygulanmıştı! Balıkesir Gönen Çayı’nda 25 tesise ani denetim!
Aktüel

2025’te 76 tesise 187 milyon 657 bin 592 TL ceza uygulanmıştı! Balıkesir Gönen Çayı’nda 25 tesise ani denetim!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
2025’te 76 tesise 187 milyon 657 bin 592 TL ceza uygulanmıştı! Balıkesir Gönen Çayı’nda 25 tesise ani denetim!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balıkesir’deki Gönen Çayı’nda kirliliği önlemek için belediye ve organize sanayi bölgelerine yönelik denetimlerini artırdı. Gönen Çayı’na deşarjı bulunan 25 işletme denetlendi. Analiz sonuçlarına göre, atık suların mevzuata aykırı olarak deşarjının tespit edilmesi halinde idari para cezası uygulanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balıkesir’deki Gönen Çayı’nda 1’i mobil, 5 çevre laboratuvarı ve 20 personel ile kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Gönen Çayı’na doğrudan ya da dolaylı deşarjı bulunan 25 işletmeye ani denetimler yapıldı. Arıtma tesisi çıkışlarından 30 atık su numunesi alındı.

TEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE UZAKTAN NUMUNELER ALINDI

Aynı zamanda Bakanlığın 7/24 anlık ölçüm ve izleme yapan uygulaması Sürekli İzleme Merkezi (SİM) üzerinden de teknolojik yöntemlerle uzaktan numuneler alındı. Alınan numunelerinin analizleri ise devam ediyor. Gelecek sonuçlara göre aykırılık tespit edilmesi durumunda her bir işletme için 839 bin 122 TL ceza uygulanacak.

GEÇEN YIL BALIKESİR İLİNDE 953 DENETİM YAPILDI

 

2025 yılında ülke genelinde 62 bin 583 çevre denetimi gerçekleştiren Bakanlık, Çevre Kanunu’na aykırı faaliyette bulunan 6 bin 977 tesise yaklaşık 4 milyar TL ceza uyguladı, 462 tesis için faaliyet durdurma kararı verdi. Sadece Balıkesir’de ise 2025 yılında 953 denetim gerçekleştirildi. 76 tesise 187 milyon 657 bin 592 TL ceza uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23