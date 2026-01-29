2025’te 76 tesise 187 milyon 657 bin 592 TL ceza uygulanmıştı! Balıkesir Gönen Çayı’nda 25 tesise ani denetim!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balıkesir’deki Gönen Çayı’nda 1’i mobil, 5 çevre laboratuvarı ve 20 personel ile kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Gönen Çayı’na doğrudan ya da dolaylı deşarjı bulunan 25 işletmeye ani denetimler yapıldı. Arıtma tesisi çıkışlarından 30 atık su numunesi alındı.

TEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE UZAKTAN NUMUNELER ALINDI

Aynı zamanda Bakanlığın 7/24 anlık ölçüm ve izleme yapan uygulaması Sürekli İzleme Merkezi (SİM) üzerinden de teknolojik yöntemlerle uzaktan numuneler alındı. Alınan numunelerinin analizleri ise devam ediyor. Gelecek sonuçlara göre aykırılık tespit edilmesi durumunda her bir işletme için 839 bin 122 TL ceza uygulanacak.

GEÇEN YIL BALIKESİR İLİNDE 953 DENETİM YAPILDI

2025 yılında ülke genelinde 62 bin 583 çevre denetimi gerçekleştiren Bakanlık, Çevre Kanunu’na aykırı faaliyette bulunan 6 bin 977 tesise yaklaşık 4 milyar TL ceza uyguladı, 462 tesis için faaliyet durdurma kararı verdi. Sadece Balıkesir’de ise 2025 yılında 953 denetim gerçekleştirildi. 76 tesise 187 milyon 657 bin 592 TL ceza uygulandı.