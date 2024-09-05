2025-2027 OVP'sinde Dolar kuru hedefi açıklandı

Buna göre 2025-2027 OVP'sinde ortalama dolar kurunun 2024'te 33,2 TL olması beklenirken, 2025 ortalaması 42, 2026 ortalaması 44,4, 2027 ortalaması ise 46,9 olarak açıklandı.

Bugün güncellenen dolar kuru hedefi, geçen yılın eylül ayında açıklanan 2024-2024 OVP'sindeki beklentilerini akla getirdi.

Geçen yıl açıklanan ve 2024- 2026 dönemini içeren OVP'de 2024'teki ortalama dolar kuru 36,8 olarak duyurulurken, 2025 için 43,9, 2026 yılı için de 47,8'lik dolar kuru hedeflendi.

Böylece yeni OVP'de dolar kurundaki artışın daha az olabileceğine dair beklenti de dile getirilmiş oldu.

CEVDET YILMAZ'DAN DÖVİZ KUR AÇIKLAMASI

Soru cevap bölümünde döviz kuruna yönelik bir soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Dalgalı kur rejiminde ne bir kur tahminimiz var ne bir kur hedefimiz var ne de böyle bir irademiz söz konusu. Kuru esas belirleyecek olan piyasadaki arz ve taleptir" ifadelerini kullandı.

OVP MİLLİ GELİR BEKLENTİLERİ AÇIKLANDI

Program kapsamında kişi başına düşen milli gelirde önemli bir artış hedefleniyor. 2024 yılında 15 bin 551 dolar olması beklenen milli gelir, 2025’te 17 bin 28 dolara, 2026’da 18 bin 990 dolara ve 2027 yılında 20 bin 420 dolara ulaşacak

Yılmaz, OVP’nin büyüme ve istikrar odaklı bir yaklaşım izlediğini belirterek, Türkiye’nin hedefinin yüksek gelir grubuna ulaşmak olduğunu vurguladı. Orta ve uzun vadede yapılacak reformlarla, gelir artışı sağlanacak ve bu artış tüm kesimlere eşit bir şekilde yansıtılacak. OVP’de belirlenen kişi başına düşen milli gelir artış hedefi, Türkiye’nin ekonomik büyüme sürecinin sürdürülebilir ve dengeli olacağına işaret ediyor.

YATIRIM VE İSTİHDAM ODAKLI BÜYÜME

Yılmaz, OVP’nin temel amaçlarından birinin de istihdam artışı ve yatırımların desteklenmesi olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin büyüme stratejileri doğrultusunda, kişi başına düşen gelirin artması için özellikle üretim ve ihracatın artırılması gerektiğini ifade etti. 2025 yılına kadar yapılacak reformlarla, ekonomik yapıda dengelenme sağlanacak ve büyümenin kalıcılığı için güçlü bir altyapı oluşturulacak.

Ayrıca, işsizlik oranındaki düşüş hedefleriyle uyumlu olarak, kişi başına gelirin artış göstermesi bekleniyor. Yılmaz, OVP sürecinin sonunda Türkiye’nin orta-üst gelir grubundan yüksek gelirli ülkeler grubuna çıkmayı hedeflediğini belirtti.

ENFLASYONLA MÜCADELE VE BÜYÜME UYUMLU

OVP büyüme hedefleriyle enflasyonla mücadele politikasının uyumlu bir şekilde yürütüleceğini vurgulayan Yılmaz, kısa vadede bu sürecin büyüme üzerinde geçici etkiler yapabileceğini ancak orta ve uzun vadede hem büyüme hem de enflasyon hedeflerinin uyumlu olacağını ifade etti.