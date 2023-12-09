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Ekonomi 2024'te vergi artışı olacak mı? Mehmet Şimşek'ten çok net cevap
Ekonomi

2024'te vergi artışı olacak mı? Mehmet Şimşek'ten çok net cevap

Yeniakit Publisher
2023-12-09 14:25:00 -
2024'te vergi artışı olacak mı? Mehmet Şimşek'ten çok net cevap

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hacı Yakışıklı'ya verdiği röportaj'da dikkat çeken ifadeler kullandı. Hacı Yakışıklı aralarında geçen diyalogu canlı yayında anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TV100.com yazarı Hacı Yakışıklı ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Yakışıklı, Bakan Şimşek'in açıklamalarını ve röportaj sürecindeki sorularına verdiği yanıtları programa aktardı.

Yakışıklı, Bakan Şimşek ile yapılan görüşmeyi dört ana başlık altında özetledi:

-2024'ün ikinci yarısından itibaren enflasyonun adım adım düşürülmesi, temel hedeflerden biri olarak belirtildi.

-Deprem nedeniyle ek vergi geliri elde edilmişti. Şimşek, 2024'te ek bir vergi artışı öngörülmediğini ifade etti.
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-Vergi artışları geçmişte yaşanmıştı; Şimşek, 2024'te vergi artışlarının olmayacağını dile getirdi.

-Son olarak, Şimşek "uluslararası platformlarda orta vadeli programlar aracılığıyla yatırımcılara bilgi verilerek, doğrudan yatırımları teşvik ediyoruz" dedi.

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