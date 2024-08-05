  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tanrıverdi paşaya rahmet, müfterilere hidayet dileği ile!

Türkiye'de dev şirketlerin vergi ödemediği ortaya çıkmıştı! Coca Cola hakkında karar çıktı: 6 milyar dolar...

Netanyahu, arkasındaki 3 ülkeyi açıkladı!

O ülke Yunanistan'a baskı yapıp savaş gemilerini bölgeden çekti: Türk sahasına girin, kabloları döşeyin

Yatırımcılar şokta! Bitcoin ve Ethereum'da kumar oynadılar kabusa uyandılar

İsrail'i korku saldı! Lübnan sınırında olağanüstü savaş hazırlığı

Akıl alır gibi değil! ABD ve İranlı yetkililerin gizli bir toplantıda bir araya geldiği iddia edildi

Çin ile internetten alışveriş yapanlar “Gerekli kararları aldık, yakında göreceksiniz" Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan önemli açıklamalar

5 Ağustos 2024: Günün Âyet ve Hadisi

5 Ağustos 1826: Şânîzâde Mehmed Atâ’ullâh'in vefatı (Vakanüvist)
Gündem 2024’te insanların korkusuna bakın; Yürürken çarpılmak!
Gündem

2024’te insanların korkusuna bakın; Yürürken çarpılmak!

Yeniakit Publisher
2024-08-05 11:36:00 -
2024’te insanların korkusuna bakın; Yürürken çarpılmak!

yeniakit.com.tr yazarı Muhammet Seyfullah Maden'in, "Allah bu milleti CHP’den korusun!" başlıklı yazısı...

yeniakit.com.tr yazarı Muhammet Seyfullah Maden'in yazısı...

Allah’ın adıyla…

*

2024, CHP belediyeciliği için çok “bereketli(!)” geçiyor.

Hele 31 Mart’tan sonrası, belediyelerin neden CHP’ye teslim edilmemesi gerektiğini bir kez daha kanıtladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hoş, emekli maaşları ve enflasyonu bahane eden 9 milyon AK Partili seçmen sandığa gitmedi, sonuçta CHP birçok yeri ele geçirdi. Yani AK Partililer yüzünden CHP uzun yıllar sonra ilk kez birinci parti oldu.

Oldu da, olan vatandaşa oldu.

Beşiktaş’ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangını, Antalya’da 1 kişinin öldüğü, çok sayıda insanın saatlerce, metrelerce yüksekte mahsur kaldığı teleferik faciası, İzmir, Konak’ta 2 vatandaşın elektrik akımına kapılarak ölmesi…

İşte CHP belediyeciliğinin örnekleri.

İstanbul’da toplu ulaşımın adeta iflas noktasına gelmesinden, Üsküdar’daki çöp yığınlarından bahsetmiyorum bile. Tabi Üsküdar’daki hanım efendiyi kutlamak(!) lazım. Toplanmayan çöpler sosyal medyada gündem olduktan sonra harekete geçti, pislikleri temizledi. Diğer CHP’liler bunu da yapmıyor.

Ne kadar gündem de olsa harekete geçmemek, mağduriyetleri gidermemek sanki CHP belediyeciliğinin şanından!..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

CHP'li Konak Belediye Başkanı, iki kişinin ölümünü sırıtarak anlattı
CHP'li Konak Belediye Başkanı, iki kişinin ölümünü sırıtarak anlattı

Gündem

CHP'li Konak Belediye Başkanı, iki kişinin ölümünü sırıtarak anlattı

En pahalı konaklama o ülkede! O ülke çok ama çok pahalı! Ne kadar?
En pahalı konaklama o ülkede! O ülke çok ama çok pahalı! Ne kadar?

Aktüel

En pahalı konaklama o ülkede! O ülke çok ama çok pahalı! Ne kadar?

Konak'taki elektrik faciasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin korkunç ihmali!
Konak'taki elektrik faciasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin korkunç ihmali!

Gündem

Konak'taki elektrik faciasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin korkunç ihmali!

Alsancak’ta elektrik kabloları yine dışarıda
Alsancak’ta elektrik kabloları yine dışarıda

Siyaset

Alsancak’ta elektrik kabloları yine dışarıda

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

Aynen,Allah bu milleti CHP li belediyelerin gelişi güzel(sakat) yaptığı işlerden korusun.Elektrik kabloları dışarıda ise sakat iş yapılmıştır.Yapan elemana soruşturma açılmalıdır.Bıktık bu LAÇKA demokrasiden.Yapan sağlam iş yapmıyor.Devlet,kanun korkusu yok.Sahtekarlık,soygun, almış yürümüş.BU İŞLER BÖYLE GİTMEZ BEYLER.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23