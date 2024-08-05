2024’te insanların korkusuna bakın; Yürürken çarpılmak!

yeniakit.com.tr yazarı Muhammet Seyfullah Maden'in yazısı...

Allah’ın adıyla…

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2024, CHP belediyeciliği için çok “bereketli(!)” geçiyor.

Hele 31 Mart’tan sonrası, belediyelerin neden CHP’ye teslim edilmemesi gerektiğini bir kez daha kanıtladı.

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Hoş, emekli maaşları ve enflasyonu bahane eden 9 milyon AK Partili seçmen sandığa gitmedi, sonuçta CHP birçok yeri ele geçirdi. Yani AK Partililer yüzünden CHP uzun yıllar sonra ilk kez birinci parti oldu.

Oldu da, olan vatandaşa oldu.

Beşiktaş’ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangını, Antalya’da 1 kişinin öldüğü, çok sayıda insanın saatlerce, metrelerce yüksekte mahsur kaldığı teleferik faciası, İzmir, Konak’ta 2 vatandaşın elektrik akımına kapılarak ölmesi…

İşte CHP belediyeciliğinin örnekleri.

İstanbul’da toplu ulaşımın adeta iflas noktasına gelmesinden, Üsküdar’daki çöp yığınlarından bahsetmiyorum bile. Tabi Üsküdar’daki hanım efendiyi kutlamak(!) lazım. Toplanmayan çöpler sosyal medyada gündem olduktan sonra harekete geçti, pislikleri temizledi. Diğer CHP’liler bunu da yapmıyor.

Ne kadar gündem de olsa harekete geçmemek, mağduriyetleri gidermemek sanki CHP belediyeciliğinin şanından!..

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