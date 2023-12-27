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Ekonomi 2024'te enerji sektöründe uygulanacak idari para cezaları belirlendi
Ekonomi

2024'te enerji sektöründe uygulanacak idari para cezaları belirlendi

Yeniakit Publisher
2023-12-27 08:44:00 -
2024'te enerji sektöründe uygulanacak idari para cezaları belirlendi

Gelecek yıla yönelik doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında çeşitli durumlarda uygulanacak idari para cezaları belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili sektörlere ait tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere mevzuata aykırılık durumlarında uygulanan idari para cezalarında 2024 yılı için yüzde 58,46 artışa gidildi.

Tebliğ 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

 

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