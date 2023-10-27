2024 yıllık programında dikkat çeken enflasyon adımı! Kredi kartlarında yeni dönem

2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bireysel kredi kartı borcu ve taşıt kredilerindeki artışa dikkat çekilen programda, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme sürelerinin analiz edileceği, gerekirse ilave tedbir alınacağı kaydedildi.

Programa göre, enflasyon dinamiklerinin belirlenebilmesi için konut, işyeri kiraları ve ikinci el araç satışları gibi işlemlerin dijital ortamda kaydedilmesi sağlanacak. Devlet tarafından yönlendirilen fiyatların belirlenmesinde, “ataleti azaltacak şekilde” alternatif fiyat belirleme yöntemlerine yönelik çalışma yapılacak.

EMEKLİLİK YAŞINA DÜZENLEME

Programa göre, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için doğuşta beklenen yaşam süresindeki artışa uyumlu olarak emeklilik yaşının belirlenmesi için otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışma yapılacak. Sürekli iş göremezlik geliri veya maluliyet aylığı alan kişilerin yeniden işgücü piyasasına dönmesi için mesleki rehabilitasyon çalışması gerçekleştirilecek. SGK’ya borcu bulunan sigortalılar ile iletişim kurularak, borcun ödenmesi konusunda rehberlik ve bilgilendirme yapılacak. Yurtdışı uygulamalar incelenerek, Türkiye’ye özgü Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) modeli oluşturulacak. Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES’e katılımı teşvik edilecek.

PROGRAMDA ÖNE ÇIKAN BAZI EKONOMİ BAŞLIKLARI

- İlk kez konut alımı desteklenirken, belirli bir sayının üstünde konut sahipliğine yönelik kredi kısıtlaması gibi uygulamalar hayata geçirilecek.

- Yabancı yatırımcılar açısından Türkiye’deki fonların cazip hale getirilmesi için, fon yatırımlarının en fazla yüzde 10’unun yurtdışında yerleşik firmalara yapılabilmesi kuralı gevşetilecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Kamu kurumlarının ihtiyaç fazlası taşıtlarının tespit edilecek.

- Togg ile imzalanan protokol kapsamında alınacak araçlar, kamu kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda tahsis edilecek.

- Vergi dairelerinin etkinliğini artırmak için yapay zeka kullanılacak.

- Özelleştirme kapsamında yer almayan KİT, varlık ve hizmetlerin kapsama alınması için hazırlık yapılacak.

- Sebze üretiminin artırılması için 2 milyon dekar alanda tohum ve fide alımı desteklenecek.

- 10 milyon m2 Hazine taşınmazı turizm, sanayi, sağlık, eğitim, hayvancılık için ilana çıkarılacak.

Kaynak: Milliyet / Mithat Yurdakul