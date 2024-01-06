2024 yeni yıl için son tahmini uzmanlar açıkladı! Beklenmedik bir sürpriz: Bakırda düşüş, 30 dolar gümüş... Yükseliş depremi

2024 başlarında bakır fiyatlarındaki beklenmedik düşüş ve gümüş fiyatlarındaki istikrarlı yükselişi analiz eden kapsamlı bir makale.

Emtia piyasalarındaki son gelişmeleri keşfedin.

2024 yılının ilk çeyreğinde, emtia piyasaları beklenmedik bir dönüş yaşadı. Özellikle bakır ve gümüş piyasalarındaki gelişmeler, yatırımcıların ve piyasa analistlerinin dikkatini çekti. Bakır fiyatlarındaki beklenmedik düşüş ve gümüş fiyatlarındaki artışın ardındaki dinamikler, küresel ekonomideki değişimleri ve sektörel talepleri yansıtıyor.

Bakır Piyasasında Düşüşün Nedenleri

2024'ün başlarında, küresel bakır arzında yaşanan beklenmedik düşüş, fiyatları etkileyen önemli bir faktör oldu. Uzmanlar, özellikle elektrikli araç (EV) ve yeşil enerji sektörlerindeki artan talebe paralel olarak bakır talebinin sürekli artacağını ve arz fazlasının 2024 boyunca devam edeceğini öngörmüştü. Ancak, Panama'daki büyük bir madenin kapanması ve Güney Amerika'daki madencilerin üretimlerini azaltmaları, küresel arza yaklaşık 600.000 tonluk bir darbe vurdu.

Panama hükümetinin, Anayasa Mahkemesi'nin madencilik lisansını anayasaya aykırı bulması üzerine First Quantum'un Cobre Panama madenini kapatması, yıllık tahmini arzı yaklaşık 350.000 ton azalttı. Vale ve Anglo-American gibi şirketler de üretim rehberlerini düşürdü.

Bu durum, özellikle yenilenebilir enerji ve EV sektörlerindeki artan talep ile Çin'deki gayrimenkul sektörünün toparlanma ihtimali göz önüne alındığında, küresel tedarik zincirinde önemli bir talep baskısı oluşturabilir. Fon yöneticileri, beklenmedik arz düşüşüne ve metalin tedarik dinamiklerinin yeniden değerlendirilmesine bağlı olarak, bakır fiyatları üzerindeki bahislerini azaltmaya başladılar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gümüş Fiyatlarındaki Artışın Arkasındaki Dinamikler

Öte yandan, gümüş piyasası, 2024 yılının başında paradoksal bir durum içinde bulunuyor. Endüstriyel talep, özellikle güneş enerjisi ve elektrifikasyon sektörlerinden gelen talep nedeniyle artmaya devam ederken, 2023'te toplam talep %10 düştü ve fiyatlar yıl sonuna doğru yaklaşık 23 dolar/ons seviyesinde kaldı. Bununla birlikte, gümüşün 2024 ve ötesi için beklentileri olumlu. Madencilik ve geri dönüşümün gelecek yılın talebini karşılayamayacağı ve gümüş arzındaki mevcut açığın devam edeceği belirtiliyor.

2024 yılı için talep tahminleri yüksek. Oxford Economics'in Silver Institute için hazırladığı raporda, 2033'e kadar toplam talebin %42 artacağı öngörülüyor. Analistler, yatırımcıların ilgisinin yeniden kazanılması ve sanayi talebinin artması ile gümüş fiyatlarının 2024'te üstün performans göstereceğini tahmin ediyorlar. TD Securities analistleri, ekonomik toparlanma görüldüğünde gümüş fiyatlarının daha da güçlenerek 2024 ortasında ons başına 26 doları hedefleyebileceğini belirtiyorlar.

JPMorgan'ın emtia analistleri, gümüşün 2024 yılında daha da değer kazanacağını ve yıl ortasında ons başına 26 dolar, 2025'te ise 30 dolar seviyelerine ulaşacağını öngörüyorlar. BMO Capital Markets analistleri de, 2024 yılı için gümüş fiyatlarına yönelik olumlu tahminlerini artırdılar. Yatırım bankaları, gümüşün altınla birlikte 2024'ün ikinci yarısında üstün performans göstermesini bekliyor.

Sonuç ve Gelecek Beklentileri

2024 yılı, emtia piyasaları için dönüm noktası olabilir. Bakır ve gümüş piyasalarındaki bu gelişmeler, yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri için önemli sinyaller barındırıyor. Bakırda yaşanan arz daralması ve gümüşün artan talebi, global ekonominin karmaşık yapısını ve sektörel dinamikleri yansıtıyor. Önümüzdeki aylarda, bu metallerin fiyatları üzerindeki etkileri daha da belirginleşecek ve yatırımcılar için yeni fırsatlar sunabilir. Bu dönemde, piyasa gelişmelerini yakından takip etmek ve esnek stratejiler geliştirmek, yatırımcıların başarısının anahtarı olacaktır.