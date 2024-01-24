2024 Salomon Cappadocia Ultra-Trail® kayıt heyecanı başladı!

Olağanüstü doğal güzellikleri ve binlerce yıllık emsalsiz tarihi ile kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'nın tepelerinde ve vadilerinde gerçekleşen Salomon Cappadocia Ultra-Trail ®, 119 K, 63 K ve 38 K olmak üzere üç farklı parkurunda ortak eşsiz bir koşu deneyimi sunuyor…

Ülkemizin spor yoluyla tanıtımına ve spor kültürünün yayılmasına öncülük eden, bölgesine spor turizmi ile katma değer sağlayan Argeus Travel & Events tarafından Salomon’un isim sponsorluğunda 2014 yılından bu yana düzenlenen ve dünyanın her yerinden binlerce koşucuyu Kapadokya’da buluşturan Salomon Cappadocia Ultra-Trail®, 2024 yılında 19-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Dünyanın her yerinden binlerce koşucuyu ve patika koşularının yıldızlarını Kapadokya’da buluşturan Salomon Cappadocia Ultra-Trail® için koşucular https://cappadociaultratrail.com/ adresinden kayıt olabiliyor.

Her yıl bir meslek grubuna ve gençlere indirim desteği veren Salomon Cappadocia Ultra-Trail® 2024 yılında Emniyet ve Silahlı Kuvvetler personelleri ile 2000 yılı ve sonrası doğumlu öğrenci katılımcılarına kayıt ücretinde %50 indirim yapıyor. İlk düzenlendiği 2014 yılında 176 katılımcıyla yolculuğuna başlayan ve giderek bir koşu festivaline dönüşerek dünyanın her yerinden binlerce koşucuyu Kapadokya’da buluşturan Salomon Cappadocia Ultra Trail, 2024 yılında katılım rekoru kırmayı hedefliyor.

Adım Adım iş birliğinde yardımseverlik koşusu düzenleyen Salomon Cappadocia Ultra-Trail®’e bu yıl bir yardımseverlik koşusu daha ekleniyor. Salomon ile birlikte düzenlenecek kısa mesafeli “How to Trail Run” yardımseverlik koşuşu 18 Ekim, Cuma günü düzenlenecek. STK’lara yapılacak olan bağışlar karşılığında katılım yapılabilecek olan yardımlaşma koşusu, herkesin katılımına açık olacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Salomon Cappadocia Ultra-Trail®- 119 km

Salomon Cappadocia Medium-Trail®- 63 km

Salomon Cappadocia Short-Trail®- 38 km

Cappadocia Team Games Medium-Trail®- 63 km (Minimum 2'si kadın 6 kişilik takım)

Cappadocia Team Games Short-Trail®- 38 km (Minimum 1'i kadın 3 kişilik takım)

Cappadocia Team Games CUT- 119® km (2 kişilik takım)

Zorlu parkuru, rekorlar getiren üst düzey rekabetinin yanı sıra eğlenceli etkinlikleri ve mükemmel organizasyonu ile katılımcılarından tam puan alan Salomon Cappadocia Ultra-Trail®, organizasyonun sahibi Argeus Travel & Events ve isim sponsoru Salomon’un destekleri ile 2014 yılından bu yana Ultra-Trail branşının ülkemizde büyümesine de destek oluyor. Her yıl artan sayıları ile yepyeni koşucular, Kapadokya’da koşmanın deneyimini ve keyfini yaşıyor. Organizasyon aynı zamanda Kapadokya bölgesine sezon dışında olağanüstü bir turizm geliri oluşmasına katkı sağlıyor.

İmza attığı turizm ve sportif organizasyonlarıyla adını tüm dünyaya duyuran Argeus Travel & Events tarafından Türkiye’deki en geniş katılımlı patika koşusu olarak 2014 yılından bu yana düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail® 2024, patika koşularının dünya markası Salomon’un isim sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Salomon Cappadocia Ultra-Trail’e Canon, Garmin, Noss Group, Royal Balloon, ve Yunak Evleri Kapadokya Hotel co-sponsor olurken, etkinliğin sosyal sorumluluk ortaklığını geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Adım Adım üstleniyor. Ceysu, Pınar Protein, Pt-Academy, Salcano, Viewsonic, Eker ve Züber Lezzetler ise ürün ve hizmetleri ile etkinliğe destek veriyor.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu ile T.C. Kültür Bakanlığı-Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı güçlü destekleri ile Salomon Cappadocia Ultra-Trail®’in yanında yer alıyor.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail®, Kapadokya’nın olağanüstü doğal güzellikleri, eşsiz tarihi mirası ve kültürel dokusu arasında koşmak isteyen herkesi 19-20 Ekim tarihlerinde Kapadokya’ya bekliyor. Yarışın kayıtları https://cappadociaultratrail.com/ adresinden yapılabiliyor.