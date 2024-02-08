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Eğitim 2024 BİLSEM sınavı tarihi belli oldu! Öğrenciler merakla bekliyordu! İşte MEB Türkiye'ye resmen açıkladı, geri sayım başladı
Eğitim

2024 BİLSEM sınavı tarihi belli oldu! Öğrenciler merakla bekliyordu! İşte MEB Türkiye'ye resmen açıkladı, geri sayım başladı

Yeniakit Publisher
2024-02-08 20:11:00 - 2024-02-08 20:13:06
2024 BİLSEM sınavı tarihi belli oldu! Öğrenciler merakla bekliyordu! İşte MEB Türkiye'ye resmen açıkladı, geri sayım başladı

2024 BİLSEM sınavının ne zaman yapılacağı, yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemlerini tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. BİLSEM bireysel değerlendirme sınavının yapılacağı tarihler belli oldu. Peki, 2024 yılında BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak?

2024 BİLSEM sınavının ne zaman yapılacağı, yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemlerini tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

BİLSEM sınavının 2024 tarihi, çocuklarının eğitimi için sorgulama yapan velilerin araştırdığı konu oldu. Başarılı olmaları halinde, özel yetenekleri bulunan alanlarda eğitim görecek olan öğrenciler, bakanlığın oluşturacağı sınıflarda eğitim görecek. İşte, 2024 BİLSEM takvimi...

2024 BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

Öğrenciler 26 Mayıs-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme sınavına alınacak.

2024 BİLSEM BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ GERİDE KALDI

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 8-19 Ocak 2024 arasında tamamlandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öğrenciler 26 Mayıs-26 Temmuz 2024 arasında yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek.

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