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Ekonomi 2023'te hizmete girecek! Trabzon Şehir Hastanesi elektriğinin bir kısmını güneşten üretecek
Ekonomi

2023'te hizmete girecek! Trabzon Şehir Hastanesi elektriğinin bir kısmını güneşten üretecek

Trabzon'da yapımı süren 900 yataklı şehir hastanesi, son teknolojik cihazlarla verilecek teşhis ve tedavi hizmetinin yanı sıra depreme karşı dayanıklılığı, yağmur sularının geri dönüşümü ve kendi elektriğinin bir kısmını üretmesiyle de ön plana çıkacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 18:04:00 -
2023'te hizmete girecek! Trabzon Şehir Hastanesi elektriğinin bir kısmını güneşten üretecek

Karadeniz kıyısındaki 40 dönümlük dolgu alanına 1 milyar 100 milyon liralık yatırımla inşa edilen Şehir Hastanesi, altyapısı, tam donanımlı yoğun bakım odaları ve nitelikli yatak kapasitesiyle hastalara beş yıldızlı otel konforunda hizmet sunacak. Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, “İnşallah 2023 yılında hizmete girecek. Binada yağmur suyu toplama ve güneş panelleriyle kendi enerjisinin bir kısmını üretebilmesi planlanıyor. 762 deprem izolatörü ile herhangi bir deprem anında sarsıntı hissedilmeyecek bile” dedi.

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