2023'te hizmete girecek! Trabzon Şehir Hastanesi elektriğinin bir kısmını güneşten üretecek

Karadeniz kıyısındaki 40 dönümlük dolgu alanına 1 milyar 100 milyon liralık yatırımla inşa edilen Şehir Hastanesi, altyapısı, tam donanımlı yoğun bakım odaları ve nitelikli yatak kapasitesiyle hastalara beş yıldızlı otel konforunda hizmet sunacak. Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, “İnşallah 2023 yılında hizmete girecek. Binada yağmur suyu toplama ve güneş panelleriyle kendi enerjisinin bir kısmını üretebilmesi planlanıyor. 762 deprem izolatörü ile herhangi bir deprem anında sarsıntı hissedilmeyecek bile” dedi.