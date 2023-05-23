2023’te akın akın Türkiye’ye gelecekler

2021 yılında 78 kruvaziyer gemisiyle 45 bin 362 yolcu Türkiye’ye geldi. 2022’de ise kruvaziyer gemi sayısı 12 katına çıkarak 991’e yükseldi. Yolcu sayısı 22 katına çıkarak 1 milyon 6 bini aştı. “2023 senesinde kruvaziyer turizminin pik yapacağını düşünüyoruz. Yabancı turist bu yıl ülkemize daha çok uğrayacak” diyen Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, yatırımları ile Türkiye kruvaziyer sektörünün kalite çıtasını yükselttiklerinin özenle altını çizdi.

Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, kruvaziyer turizmine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk limanlarını Rus turistlerin gözdesi haline getirdik

Schengen vizesinde yaşanan sıkıntıların genel olarak Türkiye kruvaziyer turizmini tercih edeceklerin tatil planlarını etkilediğini ifade eden Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Bu sene Schengen vizesinde yaşanan sıkıntılardan dolayı maalesef Türk tatilcilerin cruise tatil planlarını değiştireceğini öngörüyoruz. Bunun haricinde yabancı turistlerin ülkemize uğrayacağını, cruise gemilerine olan tercihlerinde değişme olmayacağını; hatta artış olacağını bekliyoruz. İşletmeciliğini yaptığımız Astoria Grande isimli gemimizle Rus turistlerin cruise gemisi ile Türk limanlarını ziyaret ederek tatil yapmalarını cazip bir seçenek haline getirdik. Dolayısıyla Türk turizmine ayrı bir katkımız olduğunu söylemek çok da mütevazi olmaz” dedi.

Yeniliklerimiz olacak, Çeşme ve Mısır programlarımız dahilinde

Rus tatilcilere, Rusya çıkışlı Türk limanları uğraklı cruise tatili imkanı sağladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Bu sene Çeşme ve Mısır uğrak programlarımız dahilinde. Seneye global dengelere göre programı geliştirerek güncelleyebiliriz” dedi. Galataport konusunda Çavuşoğlu şunları söyledi: “Galataport, gerçekten ülkenin turizm yüzlerinden biri oldu. Umarız gelişen dünyaya ayak uydurup var olan ile sınırlı kalmayız. Çünkü turizm sürekli yenilenen bir sektör ve güncel tutarak nefes alabilir. Limanların ve yerel yönetimlerin kruvaziyer turizm kültürünü, taleplerini öngörerek kendilerini geliştirmesi bu anlamda yatırımlar yapması gerektiğini düşünüyoruz. Galataport bu anlamda yaptığı yatırım ile ön plana çıkmayı başardı ama bunu yeterli görmüyoruz. Ülkemiz daha iyilerini yapacak ve sunabilecek kapasitede.” Kruvaziyer gemilerinin geçen sene ağırlıklı olarak, Çeşme, Kuşadası, Marmaris, Alanya, İstanbul gibi limanlara uğradığını söyleyen Çavuşoğlu, “Camelot Maritime olarak biz; Samsun, Sinop, Amasra, Ordu, Trabzon ve İstanbul’u tercih ederek sektörde Akdeniz Çanağı’nın dışında Karadeniz ağırlıklı bir güzergah izledik” dedi.

Kruvaziyer turizmi bu yıl pik yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre 2022 yılında kruvaziyer yolcu sayısının 22 katına çıkarak 1 milyonu aştığı söyleyen Çavuşoğlu son olarak şu bilgileri verdi: “2021 yılında 78 kruvaziyer gemisiyle 45 bin 362 yolcu Türkiye’ye geldi. 2022’de ise kruvaziyer gemi sayısı 12 katına çıkarak 991’e yükseldi. Yolcu sayısı aynı dönemde 22 katına çıkarak 1 milyon 6 bini aştı. 2023 senesinde kruvaziyer turizminin pik yapacağını düşünüyoruz. Ülkemizdeki yerli turist daha çok Yunan adaları turlarını tercih ediyor. Türkiye’de yerel yönetimleri kruvaziyer turizmi konusunda cesaretlendirdik. Ülkemizde cruise turizmi yeni yeni canlanması nedeni ile işlettiğimiz gemilerimizde dünya denizlerine personel yetiştirmeye de devam ediyoruz. Denizde her personel aslında ülkemizin bir temsilcisi oluyor. Bunun bilincinde insanlar yetiştiriyoruz. Eğitimlerini verip gemimizde ve ofisimizde istihdamlar sağlıyoruz.”

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