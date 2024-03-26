2023 yılında liste değişti: İlk kez o isim en popüler isim olarak ön plana çıktı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılında en çok tercih edilen isimler belirlendi.
Verilere göre, neredeyse her yıl en çok tercih edilen kız bebek ismi olan 'Zeynep' isminin yerini başka bir isim aldı.
İşte en sevilen kız bebek ve erkek bebek isimleri...
15. sırada: Azra
14. sıra: Eylül
13. sıra: Eslem
12. Sıra: Meryem
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11. Sıra: Masal
10. Sıra: Ecrin
9. Sıra: Gökçe
8. sıra: Lina
7. sıra: Elisa
6. sıra: Elif
5. sıra: Asya
4. Sıra: Zümra
3. Sıra: Defne
2. Sıra: Zeynep
1. Sıra: Asel
En çok tercih edilen erkek bebek isimleri ise şöyle;
15. sıra: Atlas
14. sıra: Ali
13. sıra: Ali Asaf
12. sıra: Mustafa
11. sıra: Muhammed
10. sıra: Aras
9. sıra: Metehan
8. sıra: Eymen
7. sıra: Kerem
6. sıra: Ömer
5. sıra: Miraç
4. sıra: Ömer Asaf
3. sıra: Göktuğ
2. sıra: Yusuf
1. sıra: Alparslan
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