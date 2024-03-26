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Aktüel 2023 yılında liste değişti: İlk kez o isim en popüler isim olarak ön plana çıktı
Aktüel

2023 yılında liste değişti: İlk kez o isim en popüler isim olarak ön plana çıktı

Yeniakit Publisher
2024-03-26 11:16:00 -
2023 yılında liste değişti: İlk kez o isim en popüler isim olarak ön plana çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılında en çok tercih edilen isimler belirlendi.

Verilere göre, neredeyse her yıl en çok tercih edilen kız bebek ismi olan 'Zeynep' isminin yerini başka bir isim aldı. 

İşte  en sevilen kız bebek ve erkek bebek isimleri...

15. sırada: Azra

14. sıra: Eylül

13. sıra: Eslem

12. Sıra: Meryem
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11. Sıra: Masal

10. Sıra: Ecrin

9. Sıra: Gökçe

8. sıra: Lina

7. sıra: Elisa

6. sıra: Elif

5. sıra: Asya

4. Sıra: Zümra

3. Sıra: Defne

2. Sıra: Zeynep

1. Sıra: Asel

En çok tercih edilen erkek bebek isimleri ise şöyle;

15. sıra: Atlas

14. sıra: Ali

13. sıra: Ali Asaf

12. sıra: Mustafa

11. sıra: Muhammed

10. sıra: Aras

9. sıra: Metehan

8. sıra: Eymen

7. sıra: Kerem

6. sıra: Ömer

5. sıra: Miraç

4. sıra: Ömer Asaf

3. sıra: Göktuğ

2. sıra: Yusuf

1. sıra: Alparslan

 

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Asel ne demek? Sacma.Isiminde şefaat nedeni olacagi biliniyormu?
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