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Yaşam 2023 yılında kaç gün tatil var? 2023 resmi tatiller listesi:
Yaşam

2023 yılında kaç gün tatil var? 2023 resmi tatiller listesi:

2023 yılının gelmesiyle birlikte tatil planı yapmak isteyenler 'Bu sene kaç gün tatil var?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 17:41:00 -
2023 yılında kaç gün tatil var? 2023 resmi tatiller listesi:

2023 yılının gelmesiyle birlikte pek çok kişi resmi tatillerin ne zamana hangi tarihlere denk geleceğini araştırmaya başladı. Peki, bu sene kaç gün resmi tatil yapılacak?

2023 yılında kaç gün tatil var? 2023 resmi tatiller listesi:

23 Nisan 2023 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2023 senesinde 23 Nisan, pazar gününe kutlanacak. Aynı zamanda 23 Nisan, ramazan bayramına denk gelmiş olacak.

Ramazan Bayramı 2023

Ramazan bayramı 21 Nisan Cuma, 22 Nisan Cumartesi ve 23 Nisan Pazar günlerine denk geliyor.

1 Mayıs 2023

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü 2023 yılında pazartesi gününe denk gelecek.

19 Mayıs 2023

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 2023 yılında cuma gününe denk gelecek.

Kurban Bayramı 2023

Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba, 29 Haziran Perşembe, 30 Haziran Cuma ve 1 Temmuz Cumartesi gününe denk gelecek.

Kurban Bayramı'nın başlangıcı, 2023'te Haziran ayının son günlerine denk gelecek. Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla 27 Haziran Salı günü yarım gün tatil olacak. Kurban Bayramı dolayısıyla 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz resmi tatil olacak.

Kurban Bayramı'ndan önceki iş günü olan 26 Haziran Pazartesi ile arife dolayısıyla yarım gün mesai yapılacak 27 Haziran'ın idari izin olarak ilan edilmesi halinde, bayram tatili 24 Haziran-2 Temmuz'u kapsayan 9 güne çıkabilecek.

15 Temmuz 2023

Demokrasi ve Milli Birlik günü 2023 yılında cumartesi gününe denk gelecek.

30 Ağustos 2023

30 Ağustos Zafer Bayramı 2023 yılında çarşamba gününe denk gelecek.

29 Ekim 2023

2023 yılında Cumhuriyet Bayramı ise pazar günü kutlanacak.

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