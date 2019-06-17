"2023 yılında 10 milyar dolar ihracat için çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, "2023 yılında 10 milyar dolar ihracat ile dünya pazarlarından yüzde 2,5 pay almanın yanı sıra kilogram başına ihracat değerini 7 dolara ulaştırmak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği "Mobilya ve Kağıt- Karton Sektörü 2019-2020 İhracat Stratejik Belgesinin Oluşturulması ve İhracata Yönelik Hedef Ülkelerin Belirlenmesi İstişare Toplantısı", Dış Ticaret Kompleksi İstanbul İhracatçılar Birlikleri genel sekreterlik binasında gerçekleştirildi.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Güleç, toplantıda yaptığı konuşmada, sektörün hem üretimde hem de ihracatta önemli bir konumda olduğunu belirtti.

Mobilyanın ihracatla büyüyen bir sektör olduğunu vurgulayan Güleç, Gümrük Birliği anlaşması ile sektörün çok sayıda pazarda var olmaya başladığını aktardı.

2003 yılında sadece 345 milyon dolar değerinde mobilya ihracatı yapıldığını, 2018 sonunda ise ihracatın neredeyse 10 kat artışla 3 milyar 134 milyon dolara ulaştığını bildiren Güleç, şunları kaydetti:

"Dünyanın 12'nci mobilya ihracatçısı olarak 179 ülkeye 'Made in Turkey' logolu ürünlerle tanıştıran en yaygın sektör olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Henüz 5-6 yıl önce 30-40 milyon dolar ihracat yaptığımız ABD pazarında bugün 120 milyon doları geride bırakmış durumdayız. 2018 yılı itibarıyla 36 bin üreticimizin 15 bini ihracatçı ve 1 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayımız 632’yi bulmuş durumda. Rakamlara bakacak olursak, hedefimize emin adımlara yürüdüğümüzü söylesek yanılmayız. 2023 sonu hedeflerimize ulaşacağımıza eminiz. Artık önümüzde kendimize yeni bir yıl çizdiğimiz 2030 var. 2030 yılında Türkiye mobilya sektörü olarak dünyanın ilk 5 mobilya ihracatçısı olmak için çalışıyoruz."

- "Ekonomik gelişim için mobilya ihracatı, hayati bir öneme sahip"

Ahmet Güleç, dünya mobilya dış ticaretinin 2009-2018'de yaklaşık yüzde 50 büyüdüğünü belirterek, "Bugün 450 milyar dolara ulaşan dünya pazarının 2050 yılında 1 trilyon doları aşması öngörülüyor. 2018 itibarıyla küresel pazarın yüzde 33'ünü ithal mobilyalar oluşturuyor. 2050 yılında 330 milyar dolar civarında küresel mobilya dış ticaretinden söz edeceğiz. 2023 yılında 10 milyar dolar ihracat ile dünya pazarlarından yüzde 2,5 pay almanın yanı sıra kilogram başına ihracat değerini 7 dolara ulaştırmak için çalışıyoruz. Kilogram başına ihracat değerimizi 7 dolara ulaştırmak stratejimiz de büyük önem taşıyor. Çünkü sadece sektörümüz için değil, ülkemizin dünya pazarlarından daha çok pay alması için mobilya ihracatı, hayati bir öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Türkiye mobilya sektörünün kendi hikayesini yazdığını aktaran Güleç, dünya mobilya devi ülkelerin, gelecekte Türk mobilyasını dünya ölçeğinde rakip gördüğünü, bu bakış açısıyla çalışmalarını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Karton sektörünün küresel ihracatının 175 milyar dolar olduğunu bildiren Güleç, Türkiye'nin kağıt ihracatının ise 1,7 milyar dolar olduğunu belirtti.

Kağıt sektörünün, sürdürülebilir ihracat artışı için ihracat konsantrasyonu artışına, bütünsel bakış açısına ve ihracat optimizasyonuna ihtiyacı olduğunu vurgulayan Güleç, "Sahip olunan pazar paylarını korumaya yönelik savunma stratejilerinin oluşturulması şart. Hedef pazarlarda pazar payını büyütmeye yönelik atak stratejilerin oluşturulması ve belirlenen hedef ve fırsat pazarlarının durumlarının sürekli ve sistematik olarak kontrol edilmesi ayrıca dikkat etmemiz gereken bir husus. Bu noktada şunu söylemeliyiz ki, küresel oyunda 'salonda’ değil, 'sahnede' olmaya yönelme stratejimizle hedeflerimize ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.



