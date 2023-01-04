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Ekonomi 2023 yılı hac ön kayıtları başlıyor
Ekonomi

2023 yılı hac ön kayıtları başlıyor

2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemleri 5 Ocak'ta başlayacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 07:21:00 - 2023-01-04 07:23:08
2023 yılı hac ön kayıtları başlıyor

Erzincan Müftülüğünden yapılan bilgilendirmede, 2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyeceklerin işlemlerini 5-26 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecekleri bildirildi.

Bilgilendirmede konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:
“Vatandaşlarımız devlet veya katılım bankalarından birinden internet bankacılığı yoluyla veya şahsen giderek; bir defaya mahsus 250 lira yatıracak.

Hac ön kayıtları 05 - 26 Ocak tarihleri arasında aşağıdaki e- Devlet linki üzerinden yapılacak.

https://www.turkiye.gov.tr/diyanet-isleri-hac-islemleri Önceki yıllarda kaydı bulunan vatandaşlarımızın kayıtları 5 Ocak günü otomatik yenilenecek.

Aynı yıl kayıt olan Hacı adayları kayıt birleştirmelerini e- Devlet üzerinden yapabilecek.

Farklı yıllarda kaydolan Hacı adaylarının kayıt birleştirmeleri İl ve İlçe Müftülükler yoluyla yapılacak.

65 yaş üstündeki Hacı adaylarının; Hacca gidip gidemeyeceği, Covid-19 aşısı vurulma şartı olup olmayacağı, ülkemize verilecek kontenjan ve kura çekimi tarihi gibi konular; 9 Ocakta Arabistan'daki görüşme sonrası belli olacak.

Detaylı bilgi için Başkanlığımız Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0850 260 1313 çağrı merkezimizden bilgi alınabilecektir."

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