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Siyaset 2023 yılı ek bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Siyaset

2023 yılı ek bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Yeniakit Publisher
2023-07-15 01:09:00 -
2023 yılı ek bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla, genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 1 trilyon 74 milyar 508 milyon 886 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 45 milyar 5 milyon 627 bin lira olmak üzere toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödenek eklenecek.

Ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödeneklerini ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira artırılacak.

Bu arada 4. maddenin kabul edilmesinin ardından, teklifin tümü oylamaya sunulmadan önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz söz alarak, katkı veren herkese teşekkür etti, teklifin ülkeye, millete hayırlı olmasını diledi.


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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, "Sayın Yılmaz, çok öngörülü bir konuşma yaptınız, teklif daha kabul edilmeden kabul edileceğini bildiniz." dedi.

Daha sonra oylamaya sunulan teklif kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Önder, birleşimi 1 Ekim Pazar günü toplanmak üzere kapattı.

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