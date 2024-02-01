2023 turizmde rekor yılı oldu

Sebahattin Ayan İstanbul

Türkiye’nin 2024 yılı turizmdeki yeni hedefleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çalışmalarının açıklandığı toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2022 yılında pandeminin ardından kısa sürede turizm rakamlarının başarılı bir şekilde yükseldiğini ancak 2023 yılındaki 6 Şubat depremiyle başlayan ve sonrasında 7 Ekim’de başlayan İsrail-Filistin gerilimi ve devam eden süreçte turizm gelirinde bir yavaşlama olsa da 2023 yılının turizm sektöründe rekor yılı olduğunu söyledi.

Ruslar birinci sırada

“2023 yılı verilerinde rekorlara imza attığımız yıl olarak gerçekleşti” diyen Bakan Ersoy, “2023 yılında 56.7 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Ziyaretçi sayılarında 6.3 milyon ziyaretçiyle Rusya Federasyonu, 6.2 milyonla Almanya, 3.8 milyon rakamla Birleşik Krallık sıralaması oluştu. İngiltere pandemide önceliklendirdiğimiz hedef destinasyonlarımız arasındaydı. Pandemi öncesi 2.5 milyon rakamlarında olan İngiltere pazarını pandemi sonrasında 3.8 milyon sayısına ulaştırdık. Ortalama kalış süresi 2023 yılında yüzde 5 azalışla 9.8 gece olarak gerçekleşti. 2023’deki ortalama kalış süresi pandemi öncesi kalış süresine geri geldiğimizi gösterdi. Pandemi sonrası dünyadaki ekonomik gelişmelerle birlikte alım gücü düştü. Bundan dolayı seyahat eden turist seyahat isteğinden vazgeçmeyip ortalama kalış süresini azaltıyor. Yurt dışı yerleşik Türk vatandaşlarının pasta payı azalıyor. Yurt dışı yerleşik Türkler 20 gün ve üzeri konaklama, yabancılar 8.5 ila 9.5 ortalama konaklama yaptıkları için yabancının payı arttıkça ortalama kalış süresinde hafif bir gevşeme oluyor” şeklinde konuştu.

Yabancı kazı çalışmalarına Türk koordinatör

Geçmişi 160 yıl öncesine dayanan Türk arkeoloji çalışmalarının büyük oranda fazlalaştığına değinen Bakan Ersoy, tarihi korumak ve keşfetmek açısından önemli olan arkeoloji çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Ersoy, “2023’te yıllık arkeolojik çalışma sayısı 720’ye çıkardık. 2024’te bu rakamı 750’ye 2026’de 800’e çıkarmayı planlıyoruz. 720 rakamı dünyada rekordur. Son 60 yılda yapılanlar kadar, gelecek 4 yılda çalışma yapılacak. Rekor sayıda arkeolojik çalışma yapıyoruz. Kazı projesine aktarılan ödenek 2023 yılında 1.1 milyar liraya ulaştı. 160 yıldan fazla süredir Türkiye’de arkeolojik çalışmalar yapılıyor. Yabancı kazı başkanlıkların tamamına Türk koordinatör kazı başkanı atadık. Milli ve yerli süreci kazı başkanlıklarında da tamamladık” ifadelerini kullandı.

Halk plajlarının sayısını arttırıyoruz

2024’te 15 halk plajına ilave olarak 6 yeni halk plajını hizmete sunacaklarını belirten Bakan Ersoy, “Halk plajları projesini yaymaya devam ediyoruz. Halk plajları projesi 15 ücretsiz girişli halk plajına ek, 2024 sezonunda 6 yeni plaj daha hizmete girecek. 5 yıldız konforunda halk plajı hizmete alıyoruz. Turizmin yoğun olduğu noktaları halk plajını sayısını artıracağız. Çeşme Ovacık, Bodrum Yalıkavak, Manavgat Ilıca, Kemer Tekirova plajları gelecek, Adana’da Karataş ve Giresun’da halk plajları ilave olarak eklenecek” açıklamasını yaptı.

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2024’te hedef 60 milyar dolar

Bakan Ersoy, 2024 hedefini de 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar gelir, kişi başı 106 dolar harcama olarak belirlendiğini ve bu hedeflerin de aşılacağına inandıklarını aktardı.

Ersoy, konuşmasında OVP’de 2028 için 100 milyar dolarlık gelir hedefi olduğunu da hatırlattı. Kültür Yolu Festivallerinin artık düzenlendiği şehirlerin adını taşıyacağını belirten Ersoy, 2028 yılında 35 ilimizde bu festivallerin gerçekleştirilmesi hedefinin belirlendiğini ve artık bir dünya markası haline geldiğini söyledi. Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Avrupa’nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyeliğine kabul edildiğini de ekledi.