2023 model Tofaş Şahin Türkiye’de satışa çıktı! İlan fiyatı şaşırtıyor

Türkiye’de en eski sevilen otomobillerinden olan sıfır Tofaş Şahin yeniden yollara düştü. Yeni Şahin bu yılın başlarından itibaren Etiyopya’da üretilmeye başlandı. Üretim hakları Mısır ve Etiyopya’ya satılan 2023 model Tofaş Şahin’in Türkiye’ye geleceği daha önce açıklanmıştı ama tarih verilmemişti. 2023 model Tofaş Şahin fiyatı ne kadar diye merak edilirken sıfır Şahin Türkiye’de görünmeye başladı. 2023 model Şahin ilan sitesine konuldu daha sonra kaldırıldı…

Etiyopya’da üretilmeye başlanan Tofaş Şahin geçtiğimiz mart ayı itibariyle satışa sunuldu. Etiyopya’da büyük ilgi gören 2023 Şahin şimdi de Türkiye yollarında boy göstermeye hazırlanıyor.

Türkiye, 2023 model Şahin’in ithal edileceği pazarların başında geliyor. Bu durumun iki ana sebebin olduğu vurgulanıyor. İlki, Türkiye’de sıfır arabaların marka veya model fark etmeksizin büyük talep görmesi nedeniyle arzın talebi karşılamadığı bir dönemdeyiz. İkincisi ise, üretimi 21 yıl önce sona ermiş olmasına rağmen Tofaş Şahin'in hala yollarda olması ve büyük bir hayran kitlesi tarafından talep görmesi.

2023 model TOFAŞ ilana koyuldu

Etiyopya’da üretilen 2023 model Tofaş Şahin henüz yeterli üretim kapasitesine ulaşmadı. Türkiye’ye tam manasıyla Şahin ne zaman getirilecek belli olmasa da, bazı kişiler 2023 model Şahin’i Etiyopya’da satın alıp Türkiye'ye getirerek 2023 model Tofaş Şahin’i ilan sitelerinde satışa çıkardı.

2023 model Şahin fiyatı ilan sitesine 700 bin TL’den konuldu ve durum hemen dikkat çekti. Ancak sıfır Tofaş ilanı kısa süre sonra kaldırıldı. Aracın satıldığı için mi ilandan kaldırıldığı yoksa ilan sahibinin otomobili satmaktan vaz mı geçtiği bir bilinmez olarak duruyor.

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Sıfır TOFAŞ Şahin tahmini fiyatı

2023 model Tofaş Şahin fiyatı ilan sitesine 700 bin liradan konulsa da Etiyopya’daki Şahin fiyatı göz önüne alındığında, 2023 model Tofaş Şahin Türkiye fiyatı vergiler dahil 350 bin TL gibi bir rakama denk gelebilir.

2023 model Tofaş Şahin 2002 model kasa ile neredeyse aynı özelliklere sahip ve klima, hava yastığı bulunmuyor.